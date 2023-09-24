Рупор кремлевской пропаганды: И взрывы за спиной…
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Какие-то взрывы на фоне, а мне надо пулемет и патроны отнести.
PS. По этому видео разобрались – снято было в первый день очередной войны в Карабахе.
Прилет был рядом со складом БК наших миротворцев по армянам из армии НКР.
В данном случае пострадавших и ущерба не было. А вот по двум машинам с расстрелянными миротворцами по-прежнему много вопросов – Алиев уверяет, что виновные понесут наказание, но пока все без конкретики. Одних извинений, соболезнований и денежной компенсации тут недостаточно.
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Источник: Colonel Cassad
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