“Меня нельзя пускать в магазины” – психология потребительского поведения. Как научиться принимать осознанные решения в покупках?

В списке самых распространенных трат, поедающих бюджет, — бесполезные мелочи, фаст-фуд и сладости. О том, как избежать ненужных покупок и побороть в себе потребительское поведение, рассказала Анастасия Нович — клинический (медицинский) психолог.

Почему люди покупают лишнее

Спонтанные и ненужные покупки совершаются по разным причинам, но основной мотив — получение удовольствия. Сам процесс приобретения товара дарит ощущение счастья. В этот момент растет уровень гормона дофамина в крови. И, если есть возможность хоть на мгновение почувствовать себя счастливым, сложно этим не воспользоваться. В целом, индустрия торговых центров, магазинов устроена так, чтобы человеку нравилось покупать.

Есть целый ряд маркетинговых ходов, заставляющих людей тратить деньги. Это и грамотное расположение товаров на полках, и создание определенной атмосферы, а также акции, «горящие» предложения, лишающие возможности хорошо все обдумать. Противостоять такому натиску сложно, но возможно.

Как научиться не покупать лишнего?

Многие люди осознают свою проблему и жалеют о потраченных впустую средствах. Но деньги не вернуть, поэтому нужно смотреть вперед и учиться избегать неразумных трат. Есть несколько способов сохранить бюджет.

Составлять списки

Писать списки можно как перед выходом из дома, так и на досуге, но только в спокойной обстановке. В них следует вносить те продукты, бытовую химию или другие товары, которые нужны сейчас. Можно отдельно написать перечень желаний. Это те вещи, которые хотелось бы приобрести — если не сейчас, то в ближайшее время. В магазине нужно просто свериться со списком, чтобы принять верное решение. На те предметы, которые не указаны в листочке, не стоит даже обращать внимания, чтобы не было лишних соблазнов.

Ходить в магазин на сытый желудок

Такое правило распространяется не только на продуктовые магазины. Когда человек голоден, он испытывает дискомфорт и стремится получить радостные эмоции. Доказано, что голодные посетители тратят гораздо больше. Покупки заставляют их отвлечься от дискомфорта. В состоянии голода люди мыслят менее конструктивно, забывают о том, что у них уже есть какие-то вещи, поэтому могут купить такие же.

Отслеживать свое состояние

Находясь в торговом центре или магазине, важно прислушиваться к своим ощущениям. Часто покупателями манипулируют, навязывая тот или иной продукт. Люди испытывают внутреннее сопротивление, но поддаются на манипуляции, так как боятся выглядеть недостаточно обеспеченными или желают угодить продавцу. Покупатели соглашаются с консультантами, так как считают их мнение профессиональным.

Главный совет — прислушивайтесь к себе. Если вещь не вызывает восторга, и вы чувствуете себя в ней дискомфортно, откажитесь от покупки. Ведь именно вам, а не продавцу, придется носить это платье или туфли. Можно воспользоваться нехитрым приемом — взять паузу. Если есть сомнения, нужно выйти из магазина, чтобы спокойно все обдумать.

Покупать только то, что нужно сейчас

Многие люди приобретают вещи для особого случая, который может не наступить. Не нужно покупать наряды для театра, если удается выбраться в него раз в несколько лет. Не стоит приобретать одежду впрок, так как мода и обстоятельства меняются.

Магазины делают все возможное для того, чтобы покупатели потратили в них как можно больше денег. Важно не поддаваться на провокации и маркетинговые ходы, избегать соблазнов и быть последовательными в своих действиях. Если требуется что-то определенное, именно в этот отдел и нужно идти, а просто гулять лучше не в торговом центре, а в парке.