Рост будет продолжаться: жилье в Москве уже подорожало на 30 процентов

Что любопытно, речь идет в первую очередь о жилье вторичном.

С начала 2023 года цены на недвижимость подобного рода подскочили почти на

треть, сообщает “Царьград”. Как заявил в интервью ипотечный брокер Петр

Машаров, в последнее время россияне отдают предпочтение именно вторичному

рынку, так как новое жилье дорожает еще сильнее — при этом участились случаи

переносов сроков сдачи объектов.

Эксперт отмечает, что у вторичного жилья есть немало

преимуществ, в сравнении с новостройками. Прежде всего, это отсутствие

необходимости дополнительных вливаний: как правило, в квартире уже сделан

ремонт.

“Заезжай и живи либо сдавай ее в аренду”, — объяснил брокер.

В свою очередь, глава Национального объединения строителей

Антон Глушаков посетовал на сложности в развитии индивидуального жилого

строительства из-за отсутствия льготного ипотечного кредитования в этой сфере. В

эфире телеканала “360” эксперт объяснил это отсутствием контроля со стороны

банков над соответствующими организациями.

“До тех пор, пока не будет ипотеки, надеяться на какое-то

такое системное развитие не приходится, поскольку застраивание у нас происходит

стихийно”, — отметил Глушаков

Льготная ипотека доступна лишь гражданам, приобретающим

жилье в новых домах — людям, планирующим строительство частного дома, остается

лишь довольствоваться потребительским кредитом. Это негативно сказывается на

всем индивидуальном жилом фонде — по словам специалиста, стране необходим

аналог субсидированной ипотеки.