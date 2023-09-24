 

Рост будет продолжаться: жилье в Москве уже подорожало на 30 процентов

24.09.2023, 0:35, Новости дня
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Что любопытно, речь идет в первую очередь о жилье вторичном.
С начала 2023 года цены на недвижимость подобного рода подскочили почти на
треть, сообщает “Царьград”. Как заявил в интервью ипотечный брокер Петр
Машаров, в последнее время россияне отдают предпочтение именно вторичному
рынку, так как новое жилье дорожает еще сильнее — при этом участились случаи
переносов сроков сдачи объектов.

Эксперт отмечает, что у вторичного жилья есть немало
преимуществ, в сравнении с новостройками. Прежде всего, это отсутствие
необходимости дополнительных вливаний: как правило, в квартире уже сделан
ремонт.

“Заезжай и живи либо сдавай ее в аренду”, — объяснил брокер.

В свою очередь, глава Национального объединения строителей
Антон Глушаков посетовал на сложности в развитии индивидуального жилого
строительства из-за отсутствия льготного ипотечного кредитования в этой сфере. В
эфире телеканала “360” эксперт объяснил это отсутствием контроля со стороны
банков над соответствующими организациями.

“До тех пор, пока не будет ипотеки, надеяться на какое-то
такое системное развитие не приходится, поскольку застраивание у нас происходит
стихийно”, — отметил Глушаков

Льготная ипотека доступна лишь гражданам, приобретающим
жилье в новых домах — людям, планирующим строительство частного дома, остается
лишь довольствоваться потребительским кредитом. Это негативно сказывается на
всем индивидуальном жилом фонде — по словам специалиста, стране необходим
аналог субсидированной ипотеки.


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