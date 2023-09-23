 

Биолог перечислила противопоказанные при бессоннице продукты

23.09.2023, 22:25, Разное
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Разумеется, прежде всего это напитки, содержащие кофеин — и
кофе здесь даже не в авангарде. Некоторые люди иной раз напьются чаю на ночь, а
потом удивляются: а чего это им не спится? А в крепком чае кофеина даже больше,
чем в кофе. Не стоит также забывать и о напитках со вкусом колы, неотъемлемым ингредиентом
которых является кофеин.

Кроме того, крепкому сну могут серьезно навредить продукты,
обильно содержащую глюкозу — один из основных источников нашей энергии,
рассказала Наталья Колман в интервью интернет-изданию “Подмосковье сегодня”. Конфеты,
вафли, кексы, пирожные, не говоря уже о тортиках — сахаром в принципе не стоит
злоупотреблять, а особенно вреден он на ночь.

“Помимо уже названного, сюда входят фруктовые и овощные
соки, например”, — отметила биолог.

Действительно, в сладких напитках, будь то газированная вода
или сок, входит очень много сахара, и если кто-то предпочитает условной “Фанте”
яблочный сок с уверенностью в том, что он, дескать, натуральный, а потому
полезный, то это не более, чем самообман: сахара в стакане сока не меньше, чем
в стакане газировки.

При этом, если вы сторонник т. н. правильного питания, это
вовсе не означает страховку от бессонницы. Какой овощ самый полезный? Конечно
же, капуста, особенно брокколи и цветная капуста. Однако, они в больших
количествах содержат триптофан, который способствует нарушениям сна.

“Человек, съевший эти овощи на ужин, будет просыпаться, у
него будет прерываться сон”, — объяснила эксперт.

Наконец, на качество и продолжительность сна оказывают
существенное влияние алкоголь, ферментированные продукты, и острая пища. Все
это так или иначе стимулирует мозговую деятельность.


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