Мнение: США проигрывают Китаю: теперь и в науке тоже

Читаю новости про технологические прорывы. Вот новый аккумулятор со сроком службы в 20 лет (ссылка). Кто разработал? Китайцы. Вот шелкопряду внедрили гены от паука, и получили шёлк, который в шесть раз прочнее кевлара (ссылка). Кто сделал? Китайцы.

Вот новый оптимизированный метод генного редактирования, который резко снижает количество ошибок. Где разработали? В Техасе? Да ладно, какая-то ерунда. А какие фамилии учёных? Хунчжи Цзэн, Шенг Сун и Сюэ Шерри Гао? А, тогда понятно.

Китай в прошлом году обогнал США по количеству научных статей в главных международных журналах и занял первое место в мире. Цитирую (ссылка):

В 27% (94 500) из 350 тысяч высококачественных исследований, опубликованных в 371 международном журнале с высоким импакт-фактором и цитируемостью, первыми авторами значились выходцы из китайских институтов. На эти работы ссылались порядка 650 тысяч раз. Китай стал лидером как по числу опубликованных статей, так и по цитированиям в мировом масштабе.

Учтём ещё несколько фактов.

Факт первый: в крупных научных журналах традиционно царят блат, дедовщина и коррупция, поэтому учёным из старых институтов США размещать свои статьи легко, а учёным из Китая — тяжелее. Одно дело, когда редакция журнала расположена в соседнем корпусе твоего же университета, и ты регулярно обедаешь с редакторами в местном кафе. Совсем другое дело, когда редакция журнала по-прежнему расположена в Массачусетсе, но ты работаешь в университете Муданьцзяна и ни знакомых, ни родственников в Массачусетсе у тебя нет.

Факт второй: удивительно многие американские учёные имеют китайское происхождение. Так как в США сейчас идёт волна в том числе и антикитайского расизма, многие из них сейчас возвращаются обратно в Китай (ссылка).

Факт третий: в то время как китайцы налегают на точные науки и инженерные технологии, в США предпочитают гендерные штудии, политическую климатологию и научный феминизм. Инженеров в США тоже хватает, но всё же в процентном отношении их несколько меньше, чем в Китае.

Факт четвёртый: у Китая значительно больше возможностей внедрять инновации. Китай отвечает за 25% промышленного производства планеты, тогда как США — всего лишь за 10%. Также китайский бизнес менее забюрократизирован и более быстр, так что новое изобретение в Китае можно обычно немедленно пустить в ход.

Всё это вместе взятое весьма меня радует по двум причинам.

Во-первых, наши враги из США явно проигрывают глобальную партию. Экономически США слабее, промышленность в США значительно уступает китайской. Подкуп и соблазнение элит больше не работает. Воевать американцы не готовы, при этом их армия находится не в лучшей форме. У них оставалась одна надежда — на технологическое превосходство. Но теперь и эта надежда развеивается.

Во-вторых, всё шло и идёт к глубочайшему и комплексному кризису в США: финансовому, экономическому, социальному, политическому и так далее. Ещё 10 лет назад такой кризис мог бы самым болезненным образом отразиться на мировой науке. Сейчас, однако, ситуация уже изменилась. Учёные больше не привязаны к США, как к главной научной площадке планеты. Если США потеряют способность оплачивать исследования, учёные просто переедут в Китай.