Мнение: Если правда оно, ну хотя бы на треть…



Путин “общается” с верным тувинским фельдмаршалом

Я, если честно, всегда с огромным скепсисом относился к распускаемым проф. Соловьем слухам насчет «двойников Путина». Мне это казалось какой-то фантасмагорией, преувеличением, придумкой из фантастических романов. Ну как это – «двойники»?! Это ведь надо, чтобы не только внешность, но и голоса совпадали! Допустим, визуальную «похожесть» можно как-то корректировать пластическими операциями и гримом, рост – за счет каблуков и вкладышей в ботинки; но голос-то как – операции на связках?? Никогда о таких не слышал.

И как этих двойников держать под контролем? Это ж надо их собрать в каком-то отстойнике, никуда не выпускать, не давать ни с кем общаться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в год… А если кто-то взбрыкнет в самый ответственный момент, в каком-то прямом эфире или на встрече с иностранцем – что тогда будет делать Патрушев (который, если верить Соловью, это всё и курирует)? Человек – это ведь животное такое, непредсказуемое… Огромные риски! По теории вероятности, при таком количестве слабо поддающихся контролю переменных проколы в самые ответственные моменты были бы неизбежны, и чем дольше продолжается это «представление», тем чаще.

То есть похоже на бред. Но! С другой стороны, если верить, что Путин «един и неделим» – странностей тоже хватает. И самое удивительное – как «единый и неделимый Путин» относится к собственной «инфекционной безопасности». То он у нас просидел безвылазно все ковидные годы в каком-то бункере, управляя страной «по удаленке» через видеомониторы, а когда выходил иногда на публику – охрана отгоняла всех людей на 40 метров. Помним феерическое «прощание с Жириновским» – когда «для прощания» Путину не только вовсе очистили весь зал Дома Советов от народа, но и даже заставили уйти почетный караул! «А то не дай бог дыхнут».



Путин прощается с Жириком. Выгнали всех, нет даже почетного караула

А двухмесячные карантины для тех, кто хотел получить аудиенцию у Путина – для всех, включая министров и губернаторов? А его ставшие притчей во языцех «длинные столы»? Причем «столы» он ведь использовал и в этом, 2023 году! Опасаясь при этом всех – и Шойгу, и хасидов, и даже Лаврова.





Путин, Лавров и хасиды (2023)

И одновременно – нам тут показывают того же (?) Путина, который вовсю таскается по стране, режет какие-то ленточки, встречается с «молодежью», с «трудовыми коллективами» – и всё это абсолютно бесстрашно, в самой гуще народных масс! Вот как это совместить в голове? Разговаривать через стол с Макроном и Лавровым – и сливаться в экстазе с народом в Нижнем Новогороде, где никто в общении с вождем не соблюдает никакой дистанции?? КАК ЭТО?



Путин в Великом Новгороде (вчера)

Причем заметим: все эти акты безграничной смелости происходят на фоне сообщений о “новой волне ковида”.

РБК. В понедельник, 18 сентября, в Роспотребнадзоре заявили, что новый вариант коронавируса BA.2.86 («пирола»), обнаруженный в Дании, Израиле, Великобритании и США летом 2023 года, более заразен по сравнению с предыдущими.

Видали? “Более заразен по сравнению с предыдущими”! А Путину – хоть бы что:



Путин в Великом Новгороде, вчера

Как это может совмещаться в одном человеке? Волей-неволей задумаешься о двойнике… И если так – перспективы открываются самые мрачные и одновременно – головокружительные. Ведь “если правда оно, ну хотя бы на треть” – тогда что ж, получается, что Путин… бессмертен? Во всяком случае – во главе России?