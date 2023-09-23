Рупор кремлевской пропаганды: 6 лет телеграм-каналу

Сегодня телеграм-каналу "Рупора Тоталитарной Пропаганды" https://t.me/boris_rozhin исполняется 6 лет. Разумеется, эти 6 лет прошли совсем не так как планировалось, а сам канал развивался совсем не так, как ожидалось в 2017 году. С другой стороны – все что не делается. все к лучшему.

Благодаря каналу удалось оказать большую помощь нашей армии, а сам канал позволил познакомиться с огромным количеством очень интересных людей, которые дополнили мой круг общения, в том числе и в реале.

Едем дальше.

PS. Живому Журналу в следующем году будет юбилей – 15 лет.

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