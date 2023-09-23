 

Предприниматели, участвовавшие вместе с налоговиками в экологической акции «Зелёная Россия», по ошибке принесли доллары вместо мешков для мусора

23.09.2023, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Необычное развитие получила экологическая акция «Зелёная Россия», проходившая в Архангельске.

Согласно замыслу организаторов, участие в городском субботнике должны были принять налоговики и ведущие предприниматели города. В ходе мероприятий по уборке Майского парка они получили уникальную возможность не только познакомиться, но и задать друг другу интересующие вопросы. К удивлению налоговых инспекторов, бизнесмены принесли мешки, набитые наличными долларами.

– Видимо, могла сказаться профдеформация, ведь на языке бизнеса зелёный цвет ассоциируется с названием американской валюты, – предположила один из организаторов акции.

Подтвердили её слова и представители местного бизнес-сообщества.

– Честно говоря, что-то непонятное и очень страшное произошло, – рассказывает известный архангельский ресторатор Гиви. – Обычно субботником назывались мероприятия на природе, проходящее в субботу и обозначающие неформальное общение предпринимателей и представителей разных структур на природе. По традиции оплачивают его бизнесмены, а тут вдруг вручили грабли и лопаты, я уж подумал: неужели заставят могилу копать.

Организаторы объяснили, что участникам требуется только убрать мусор, упаковать его в пакеты и вывезти на полигон. Бизнесмены согласились с этими условиями, но решили добровольно пожертвовать принесённые средства на ремонт здания региональной налоговой инспекции.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / Мнение: О предательстве армян… Опять Россия виновата?

24.09 / Рупор кремлевской пропаганды: На фронте уничтожен “Леопард” с якобы немецким экипажем

24.09 / Рецепт имбирного напитка: советует Виктория Боня

24.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Король неба

24.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Церемония в Банги в память о Пригожине и Уткине

24.09 / Нутрициолог рассказала, какие пищевые привычки постоянно нарушают работу организма

24.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Карабахские трофеи 2

24.09 / Рупор кремлевской пропаганды: И взрывы за спиной…

24.09 / “Меня нельзя пускать в магазины” – психология потребительского поведения. Как научиться принимать осознанные решения в покупках?

23.09 / Биолог перечислила противопоказанные при бессоннице продукты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика