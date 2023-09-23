Предприниматели, участвовавшие вместе с налоговиками в экологической акции «Зелёная Россия», по ошибке принесли доллары вместо мешков для мусора

Необычное развитие получила экологическая акция «Зелёная Россия», проходившая в Архангельске.

Согласно замыслу организаторов, участие в городском субботнике должны были принять налоговики и ведущие предприниматели города. В ходе мероприятий по уборке Майского парка они получили уникальную возможность не только познакомиться, но и задать друг другу интересующие вопросы. К удивлению налоговых инспекторов, бизнесмены принесли мешки, набитые наличными долларами.

– Видимо, могла сказаться профдеформация, ведь на языке бизнеса зелёный цвет ассоциируется с названием американской валюты, – предположила один из организаторов акции.

Подтвердили её слова и представители местного бизнес-сообщества.

– Честно говоря, что-то непонятное и очень страшное произошло, – рассказывает известный архангельский ресторатор Гиви. – Обычно субботником назывались мероприятия на природе, проходящее в субботу и обозначающие неформальное общение предпринимателей и представителей разных структур на природе. По традиции оплачивают его бизнесмены, а тут вдруг вручили грабли и лопаты, я уж подумал: неужели заставят могилу копать.

Организаторы объяснили, что участникам требуется только убрать мусор, упаковать его в пакеты и вывезти на полигон. Бизнесмены согласились с этими условиями, но решили добровольно пожертвовать принесённые средства на ремонт здания региональной налоговой инспекции.

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