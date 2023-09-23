Мнение: У США нет выхода, турецкая стратегия и запрет западных исследований России

1. Мнение хорватского автора Зорана Метера о том, к чему приведёт продолжение борьбы Запада во главе с США против России. Планы по экономическому удушению России, по её военному поражению или подрыву изнутри – рухнули. Что делать в этой ситуации дальше, западные ястребы не знают (ссылка):



Изначальное отсутствие у США стратегии по Украине выльется для Запада в кошмар. Такое мнение высказал обозреватель и главный редактор Geopolitika.news Зоран Метер.

«Стратегии отступления нет, и они тянут нас в новый кошмар. США не придумали, что делать, если все пойдет не так, как хотелось бы», — отметил он. Эксперт указал, что наилучшим вариантом для завершения конфликта на Украине Запад считал проигрыш России с последующим ее разделением, однако эти надежды не оправдались.

Что же, Америке не впервой проигрывать. Бросят своих союзников, зафиксируют убытки. Или, может быть, даже прибыли, так как ограбление Евросоюза, которое американцы провернули под предлогом СВО, оказалось удивительно прибыльным для США.

2. Кримсональтер пишет про изворотливую стратегию Турции в новой геополитической реальности (ссылка):



Тут британское агентство Рейтер провело мегажурналистское расследование. Результаты расследования: уголь с российского Донбасса идёт в Турцию, которая за него (шок контент!) платит (!) деньги. Лондонские идеалисты в шоке и гневе.

Цитата: «Согласно данным российской таможни, с которыми ознакомилось агентство Reuters, в этом году в Турцию, члена НАТО, было экспортировано угля на сумму не менее 14,3 миллиона долларов, и этот уголь был добыт на [новых российских территориях]. Согласно данным, в период с февраля по июль 2023 года в Турцию прибыло около 160 400 тонн угля из [ДНР и ЛНР]. Три добытчика, указанные в таможенных данных, подтвердили агентству Reuters, что в течение этого периода они поставляли уголь из двух регионов в Турцию».

Сейчас будет совсем шок-контент: вот это и есть новая реальность, в которой всем (независимо от ориентации) яростным любителям “верных друзей” и “понятных врагов”, а также “братских народов” (лол) и “вечных конкурентов”, и вообще всем, у кого мозг застрял в аномально-идеологичном (и потому – глубоко отвратительном для любого мыслящего человека) ХХ веке – будет очень-очень обидно, причём в этом состоянии постоянной преданности и разочарованности этим любителям “понятности” и “принципиальности” придётся находиться перманентно.

Новая “холодная война” (ваш покорный слуга не устаёт повторять это) – это не “Холодная война 2.0” с повтором сюжета ХХ века в новых декорациях и с новым раскладом игроков. Нет. Это совсем другой феномен: эпоха “мирового свального (гос)капитализма”, если хотите.

В декабре прошлого года, комментируя прогнозы и стратегию американского BlackRock (активы под управлением: 8,5 триллионов долларов и кусочек “суверенной Украины”) на 2023 и дальше, ваш покорный слуга обращал внимание на особенность новой “блоковой” реальности:

“Важные заметки на полях: когда я говорю (или Блэкрок пишет) о “блоках”, это НЕ нужно понимать в советских терминах или строить аналогии с эпохой холодной войны – с жёстким разделением планеты на два полюса с странами-сателлитами, жёсткими ограничениями торговли, и так далее. Нет, речь идёт скорее о возврате в более естественную систему (ХХ век был ужасной и тупой аномалией в мировой истории), которая была свойственна XIX веку – много “мини-полюсов” (кто-то больше, кто-то меньше), мировая торговля – есть, но она очень децентрализована (много центров ценообразования, сложные цепочки поставок, низкая эффективность), сложная система валютных отношений, протекционизма, точечных санкций, и много ситуаций, в которых империи, сотрудничающие между собой в одних вопросах, жёстко (вплоть до стрельбы) конкурируют и конфликтуют в других вопросах.

Для “советского” (или “американского-гегемонского” из ХХ века) мышления – это ужас-ужас, и абсолютно непонятно, “как так можно, всё так непоследовательно” и “почему нельзя нормально дружить” – но в целом это нормальная (не в смысле “хорошая”, а в смысле “обычная”) ситуация для международных отношений: перефразируя известную фразу о том, что “человек человеку – волк”, можно сказать, что в международных отношениях в основном “партнёр партнёру – Эрдоган” (вот не друг, и не враг, а именно Эрдоган – точечные договорённости плюс точечные конфликты).”

Хорошая иллюстрация получилась, немного пророческая даже: Эрдоган – это символ и эталон морального наполнения, качества стратегического планирования, а также последовательности и “принципиальности” новой (на самом деле – старой) геополитической эпохи. Нам всем с этим жить.

Уточню по поводу советского или американского мышления. Значительная часть нашего народа инфантильна. Она требует или русских танков в Варшаве, или мирного сосуществования с США. Ту страшную цену, которую России пришлось бы заплатить за войну с НАТО или, хуже того, за дружбу с США, они просто не видят. Им кажется, будто справедливое наказание Польши или мир с США — это бесплатно.

Примерно так капризный ребёнок требует купить ему новый айфон. «У меня нет денег», — говорит мама. «Ну так сними в банкомате», — отвечает отпрыск.

3. Западным компаниям хотят ограничить возможности шпионить в России (ссылка):

Зарубежные компании, которые занимаются исследованием российской экономики, но не исполняют требования законодательства, должны быть признаны нежелательными организациями. Такое предложение на круглом столе «Изучают или шпионят: как регулировать работу иностранных исследовательских компаний в России» высказал замглавы комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, пишут «Ведомости».

По его словам, следует усилить борьбу и с россиянами, которые сотрудничают с такими организациями. Всех их нужно наказывать присвоением статуса иностранного агента, и такая жесткая прививка, уверен депутат, должна подействовать.

Депутат выразил уверенность, что западные компании, имеющие связи с недружественными государствами, должны быть полностью исключены из процесса получения, обработки и передачи данных. Соответствующие поправки он намерен внести ко второму чтению законопроекта, ужесточающего требования к структуре владения иностранной исследовательской компанией.

Документ был внесен в Госдуму 31 июля. В текущем варианте он предусматривает, что заниматься исследованиями структуры рынка потребления в России сможет только российское юридическое лицо, если иное не предусмотрено международным договором.

С одной стороны, предложение логичное. С другой стороны, надо всё же смотреть и на реальное положение дел. Реальное же положение дел таково: иностранные специалисты по России абсолютно, совершенно некомпетентны. Отсюда и шли все эти прогнозы про «порванную в клочья экономику» и прочие планы экономических блицкригов против России. При этом проблема иностранцев была вовсе не в плохих данных — все нужные данные были в открытых источниках. Проблема специалистов по России в том, что они в принципе не способны к анализу. Когда они пишут про Россию, они опираются не на данные, а на свои желания — даже тогда, когда их желания с данными кардинальным образом расходятся.