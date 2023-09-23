Нутрициолог назвал продукты, позволяющие контролировать уровень холестерина в крови

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23.09.2023, 18:50, Разное
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Высокий уровень холестерина может стать серьезной угрозой для вашего сердечно-сосудистого здоровья, увеличивая риск сердечных заболеваний и инсультов. Однако правильное питание может стать мощным оружием в этой борьбе. Врач-нутрициолог предлагает четыре простых диетических рекомендации.

Увеличьте потребление клетчатки
Клетчатка, которая находится в овсяных хлопьях, фруктах и других продуктах, способствует блокированию всасывания холестерина из кишечника в кровоток. Это также способствует снижению уровня сахара в крови. Хорошими источниками клетчатки являются попкорн, чечевица, фасоль, брокколи, ягоды, авокадо, цельнозерновые продукты, яблоки и сухофрукты.

Придерживайтесь ненасыщенных жиров
Ненасыщенные жиры, содержащиеся в орехах, семенах, авокадо и оливковом масле, могут помочь повысить уровень “хорошего” холестерина и снизить уровень “плохого”. Они способствуют переносу плохого холестерина обратно в печень, где он выводится из организма.

Избегайте насыщенных жиров
Продукты, богатые насыщенными жирами, такие как колбаса, масло и печенье, могут повысить уровень “плохого” холестерина и увеличить риск сердечных проблем. Будьте осторожны с жирным мясом, сливочным маслом, сыром, сметаной и другими аналогичными продуктами.

Сократите потребление сахара
Высокое потребление сахара может связываться с высоким уровнем “плохого” холестерина и снижением “хорошего” холестерина. Поэтому старайтесь употреблять сахар в умеренных количествах и рассматривайте альтернативы, такие как сырой мед, который может помочь повысить уровень “хорошего” холестерина.

Соблюдение этих диетических рекомендаций может стать вашей первой линией обороны от высокого холестерина и помочь поддерживать здоровое сердечно-сосудистое состояние.


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