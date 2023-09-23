Правительство одобрило обширный бюджетный пакет на 2024-2026 годы

Правительство на своем последнем заседании в пятницу выразило одобрение обширному бюджетному пакету, включающему проект федерального бюджета на период с 2024 по 2026 годы и прогноз социально-экономического развития в этот период. Новый бюджет на следующий год удивил своим комфортным дефицитом, составляющим всего 0,9% ВВП. Интересно отметить, что по сравнению с предыдущими оценками на 2024 год, доходы и расходы бюджета значительно возросли: доходы оцениваются в 35 трлн рублей, а расходы впечатляющие 36,6 трлн рублей.

Одним из важных новшеств в представленном бюджете стало возвращение к прежней версии бюджетного правила, установив “цену отсечения” для нефти на уровне $60 за баррель, вместо прежних $44,2.

Проект бюджета на период с 2024 по 2026 годы, одобренный Правительством в пятницу, будет представлен в Госдуме вместе с макропрогнозом и сопутствующими документами до 1 октября текущего года. Президент правительства, Михаил Мишустин, подчеркнул, что при подготовке бюджета важно было принимать обдуманные и оптимальные решения, гарантировать выполнение социальных обязательств и обеспечить устойчивое развитие экономики с акцентом на потенциал страны и ее ресурсы. Главные источники роста охарактеризованы как инвестиционная и потребительская активность, а также расширение сферы обрабатывающего производства.

Макроэкономический прогноз, лежащий в основе бюджета и представленный Министерством экономики, показывает ожидаемый рост ВВП в 2024 году на уровне 2,3%, после 2,8% в 2023 году. Эта оценка учитывает воздействие “бюджетного и кредитного импульса” на экономику. Министр также признал, что рост ВВП будет ниже, чем мог бы быть без ужесточения денежно-кредитной политики, включая повышение ключевой ставки до 13%.

В долгосрочной перспективе ожидается, что рост ВВП будет составлять чуть более 2% в год, что рассматривается как достижение потенциальных темпов роста с учетом существующих ограничений, особенно в сфере технологий и рынка труда. Рост инвестиций оценивается на уровне около 3% в течение трехлетнего периода, после впечатляющих 7,6% в 2023 году. Инфляция в 2024 году ожидается на уровне 4,5%, в том числе из-за индексации тарифов ЖКХ на 9,8%, что произойдет после пропущенного повышения в 2023 году.

Федеральный бюджет будет иметь дефицит в течение всего трехлетнего периода. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что правительство стремилось минимизировать его размер насколько это возможно. По планам, дефицит в следующем году составит 1,6 трлн рублей, или примерно 0,9% ВВП, и его финансирование будет в первую очередь осуществляться за счет внутренних заимствований, объем которых составит около 4 трлн рублей в год.

Доходы бюджета на 2024 год составят 35 трлн рублей, в то время как расходы превысят эту сумму и составят 36,6 трлн рублей. Это существенное увеличение по сравнению с текущим законом о бюджете на 2023–2025 годы, где доходы планировались в размере 27,2 трлн рублей и расходы в 29,4 трлн рублей. Михаил Мишустин пояснил, что эти изменения направлены на поддержку социальных программ и обязательств.