 

Врач озвучил шокирующее количество перенесенных Костомаровым операций

23.09.2023, 18:10, Новости дня
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Роман Костомаров попал в реанимацию в январе этого года с гриппом после самолечения и похода в баню. Фигуристу становилось только хуже, его состояние было критически тяжелым. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких не давало положительных результатов, поэтому было решено прибегнуть к экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Без нее спортсмен бы скончался.

В эфире телеканала НТВ врач Дмитрий Костин рассказал, что специалисты делали все возможное ради сохранения конечностей Костомарова, но, к сожалению, пришлось провести ампутацию. В общей сложности Роман перенес 16 больших операций, что не может не шокировать.

Руководитель центра анестезиологии-реаниматологии больницы в Коммунарке отметил мужество Костомарова, когда его проинформировали о необходимости проведения операций по ампутации. Мол, спортсмен достойно справился с возникшими проблемами.

Ранее 46-летний Роман Костомаров стал героем двух выпусков шоу “Секрет на миллион”. Фигурист честно рассказал о пережитом, а также ответил на самый главный вопрос ведущей Леры Кудрявцевой. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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