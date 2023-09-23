Мнение: Закон против треш-стримеров, трансгендеры против гинекологов и китайские социальные ролики

1. В Госдуме решили строже наказывать треш-стримеров, которые ведут прямые трансляции, в которых совершают за деньги (донаты) всякие непотребства (ссылка):



Верховный суд РФ поддержал законопроект об уголовной ответственности для треш-стримеров. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале. <…>

В конце августа «Ведомости» писали, что группа депутатов Госдумы во главе с Метелевым направила на отзыв в правительство законопроект об ужесточении ответственности за «треш-стримы». В частности, авторы предлагают сделать публичную демонстрацию в СМИ или интернете совершения преступления отягчающим обстоятельством. Срок лишения свободы за убийство с онлайн-трансляцией может составить от 8 до 20 лет либо пожизненно вместо лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

Кроме того, поправки разработаны для КоАП РФ для случаев распространения в интернете фото и видео сцен с изображениями противоправных деяний, совершенных с особой жестокостью. Размер штрафа для граждан будет составлять от 200 000 до 600 000 руб., для должностных лиц – от 300 000 до 700 000 руб.

Любопытно, будут ли наказывать тех, кто лайкнул такое видео или сослался на него у себя в блоге, и если да, то насколько строго.

2. Борьба со здравым смыслом на Западе набирает обороты (ссылка):



Поводом для нового витка «борьбы за права трансперсон» стал скандал во Франции, вызванный тем, что гинеколог отказался принять биологического мужчину.

Европейские организации трансгендеров требуют, чтобы мужчины, которые считают себя женщинами, могли посещать врачей-гинекологов, сообщает euronews.com.

Поводом для таких заявлений стал скандал во Франции, вызванный тем, что гинеколог отказал в приеме т. н. «транс-женщине». 26-летний посетитель клиники бурно отреагировал на отказ, оскорблял секретаря врача, а затем вместе со своим «бойфрендом» поднял шумиху в медиа, которую подхватили сообщества трансгендеров по всей Европе. Они заявляют, что неготовность гинекологов обеспечить медобслуживание «транс-женщин» − это «нарушение универсального права на здоровье».

Врач Виктор Ачарян, комментируя нападки, вызванные его отказом принять трансгендера, заявил: «У меня нет навыков обращения с мужчинами, даже если они сбрили бороды и пришли сказать моему секретарю, что стали женщинами».

Он также отметил, что даже после операций по смене пола гинекологи не могут лечить трансгендеров, так как те не становятся биологическими женщинами.

Мир всё более отчётливо разделяется на две зоны. В одной оскопление людей запрещено — за вычетом крайне редких случаев, когда его требуют медицинские показания. В другой трансгендеры являются людьми высшего сорта, так что запрещено, например, препятствовать психологической обработке школьников, которых изуверы склоняют к этой жуткой процедуре.

Гинекологи на Западе, думаю, смирятся. Закончат дополнительные короткие курсы, освоят нехитрые процедуры ухода за передним отверстием у трансгендеров, будут помогать в том числе и этим несчастным.

3. В китайских соцсетях набирает популярность жанр социальных роликов, снятых в примитивистском стиле мобильных видеоигр. В таких роликах агитируют поступать хорошо и не поступать плохо, помогать другим людям, вести здоровый образ жизни. Вот, например, ролик, в котором пропагандируют маски и вакцины.

Говорят, сейчас по стране снова какая-то зараза пошла. Россияне с началом осени бросились скупать противовирусные препараты (ссылка). Возможно, кто-то из читателей уже столкнулся с проблемами со здоровьем за последнее время… Что скажете, коллеги, стоит ли опасаться ещё одной тяжёлой эпидемии, или это просто обычный сезонный грипп? Какую вакцину вы собираетесь вколоть себе на этот сезон?