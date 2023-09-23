Рупор кремлевской пропаганды: Работа “Русских витязей”

Документальный фильм о работе поисковиков из отряда "Русские витязи", которые занимаются поиском останков советских солдат в Ставропольском крае.

Также отряд работал в Смоленской области и на Кубани. Благодаря их труду, множество солдат и командиров Красной Армии были найдены с почестями перезахоронены.

Аннотация:

Документальный фильм рассказывает об истории "Русских витязей" – одного из поисковых отрядов Ставропольского края, возникшего на базе одноимённого военно-патриотического клуба. За спиной "витязей" – участие в поисковой работе на местах боёв на территории Смоленщины, Кубани, Ставрополья. О военно-патриотическом воспитании молодёжи, участии в раскопках, мемориализации памяти защитников Отечества рассказывают опытные и молодые участники поискового движения.

Помни войну.

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