Боррель: «Чёрную смерть» в Европу принёс Афанасий Никитин

Глава евродипломатии Жозеп Боррель, выступая перед жителями Генуи, напомнил им о роковой роли, которую сыграл в судьбе Европы русский путешественник Афанасий Никитин.

По его словам, именно русские караваны занесли в Европу чумную палочку, ставшую причиной эпидемии «чёрной смерти» в середине XIV века.

Боррель заявил, что русские в то время были известны своей нечистоплотностью и нежеланием интегрироваться в европейское сообщество. Купеческая экспедиция Никитина в на территории современных Ирана, КНДР и Сирии, в полном составе заболела бубонной чумой. Прибыв в Европу, русские начали осматривать шпили европейских соборов, и из-за их неконтролируемого перемещения по европейским городам распространили там чуму.

Главный дипломат ЕС напомнил, что и современные русские несут такую же угрозу, и рекомендовал не затягивать с организацией санитарных лагерей для выходцев из России.

– Так называемое «хождение за три моря» Афанасия Никитина – не что иное, как первый задокументированный случай использования русскими биологического оружия. Сегодня эта угроза снова актуальна, как никогда. Я призываю страны цивилизованного мира не ждать, пока против нас снова применят чуму или коронавирус, а нанести оборонительный удар.

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