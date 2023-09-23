“Собака старая!”: Айза набросилась на Шуру из-за скандала на федеральном канале

Во время недавних съемок нового сезона шоу “Битва поколений” для телеканала МУЗ-ТВ Шура грубо высказался о Вале Карнавал и довел ее тем самым до слез. Певец заявил, что девушка должна доказать, что имеет право занимать место члена жюри, а также напомнил ей о скандале с Ларисой Долиной.

Позже за Валю вступилась Айза-Лилуна Ай (известная как экс-жена Гуфа). Блогерша отчитала Шуру за поведение, которое, по ее словам, недостойно 50-летнего артиста со стажем. “Огрызается, как собака старая, хамит и считает себя лучше других”, – набросилась Айза на звезду 90-х. По словам телезвезды, нужно уметь покидать сцену достойно.

Вместе с тем экс-Долматова посоветовала Вале перестать поддаваться на провокации таких звезд шоу-бизнеса. Мол, если уж стала частью “этой грязи”, то необходимо держать лицо.

Ранее Айза осудила певицу Славу за нетрезвый вид на опубликованном ею видео в поддержку оставшихся в России деятелей искусства. Блогерша назвала поступок артистки пропагандой алкогольных напитков. Дескать, слова пьяного человека не имеют никакого значения. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.