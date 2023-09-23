Мнение: Путин всегда работал на рептилоидов

Да, еще 3 года назад стояло удивительное время, когда Путина пускали в Нью-Йорк выступать на сессии в ООН… Не вживую, конечно – из любимого бункера. Мой пост в разгар ковида.

Шашни Путина и ВОЗ



Послушал краем уха речь Путина на сессии ООН. В принципе, он нес там обычную ахинею в духе еще советских генсеков – за мир во всем мире и дружбу между народами, заодно не преминул подколоть цивилизованный мир российской вакциной, которая “первая в мире”, и даже обнаглел настолько, что предложил ее бесплатно вколоть всем желающим из числа сотрудников ООН. Это хорошо, это мне даже понравилось – троллинг, безусловно, вышел зачетный, главы и инвесторы всяких “Модерн” и “Астра Зенек” (стартапов, приготовившихся грести миллиарды на своих разработках), наверняка в этот момент просто позеленели от ярости. “Что этот выскочка себе позволяет??!”

Но вот другой момент показался настораживающим. Путин посреди своей речи вдруг почему-то счел необходимым максимально расшаркаться перед… ВОЗ, Всемирной Организацией Здравоохранения. Типа – мы, Россия, всех любим, всем готовы помогать и дарить последнюю рубашку, но… (и тут интонационно огромный акцент) ТОЛЬКО под руководством и в самом тесном взаимодействии с самой важной и самой драгоценной в мире структурой, вдохновительницей и организаторшей всех наших побед в напряженной борьбе с ковидом – со Всемирной Организацией Здравоохранения, да продлятся ее дни во веки веков, да не заходит никогда над ней солнце, аминь!

Вот это прозвучало очень странно и как-то даже чересчур подобострастно, почти неприлично. С чего вдруг такое усердие? Какая, к черту, ВОЗ, почему?? Ведь не так давно Трамп публично пообещал, что отберет у нее американские деньги, что США выйдут из ВОЗ, потом многие заметили, что ВОЗ выглядела очень беспомощно с этим самым ковидом, ее авторитет, который и так-то был невелик после всех раздутых на пустом месте “эпидемий” свиного, куриного и прочих гриппов – сдулся как лопнувший шарик; в общем, ВОЗ последние месяцы не пинал только ленивый. И вдруг – нате вам, на трибуну ООН вылезает Путин, корчащий из себя Чорного Владыку Мира и делателя американских президентов – и сгибается перед жалкой ВОЗ в невероятном реверансе.

Боюсь я, что это не к добру. Какую-то очередную пакость задумали с этой ВОЗ и “чудовищным ковидом”, Путина позвали на подхват, а он, конечно, и рад стараться. Очевидно одно – формально никакой нужды даже упоминать ВОЗ у Путина не было, не то что клястся ей в вечной преданности от имени всей Эрефии.

Все “здравоохранители” мира, капитально облажавшиеся с чудовищной эпидемией, вызывают у меня чудовищную изжогу. И только Путина в этой кампании мировых аферистов и не хватало. Как будто сбежал наш дурачок из-под присмотра – и вот видишь его на вокзале, присевшим возле тамошних зазывал и азартно угадывающим, под какой из букв – В, О или З – находится шарик.

Кто его отпустил из бункера в ООН?! (2020, 23 сентября)

Сейчас, как мы знаем, рептилоиды заканчивают уже работу над Пандемическим соглашением в рамках ООН, чтобы в 2024 году все страны мира (Россия, естественно, в первых рядах) его подписали. Оно будет направлено на передачу руководящих полномочий, которые в настоящее время принадлежат суверенным государствам, ВОЗ, во время пандемии юридически обязывая государства – члены соблюдать пересмотренные Международные медико-санитарные правила ВОЗ.

То есть во время “пандемии” (которую, понятно, можно поднимать хоть сейчас, в связи с обострением от нового штамма ковида) власть по всему миру уже ОФИЦИАЛЬНО перейдет в руки ВОЗ – шарашкиной конторы, которую никто не избирал и которая неизвестно кого представляет. Но радостно, что путинская РФ бежала впереди прогресса с самого начала.

Кстати, с начала СВО Россия у нас ведь вышла (или ее выгнали) из почти всех международных организаций, куда она входила… даже из Всемирной Ассоциации Любителей кошек (ни разу не шутка). Но только не из ВОЗ!