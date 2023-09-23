 

Собчак рассказала правду о второй беременности

23.09.2023, 16:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Несмотря на то, что Ксения обычно не дает комментариев относительно подобных слухов, она сделала исключение, побеседовав с Динарой Сатжан из The DS’ Show. В разговоре она развеяла слухи, заявив, что пока точно не ждет пополнения в семье. Округлившийся живот блондинка назвала последствием лета. “Хорошо ела спагетти”, – посмеялась знаменитость.

Оказывается, Сатжан, как и поклонники телеведущей, полагала, что Ксения ожидает ребенка, и даже обратилась к ее представителю с вопросом о предполагаемом сроке. Однако тот предоставил снимок, на котором Собчак не имела видимого животика, что всерьез удивило Динару. Она даже уточнила, не пытаются ли ей подсунуть старое фото.

На данный момент единственный сын Ксении – мальчик Платон, рожденный от Максима Виторгана. В 2019-м телеведущая сошлась с новым избранником – режиссером Константином Богомоловым, однако пара еще не завела детей.

Интересно, что Богомолов и Собчак познакомились по переписке. Режиссер решил отправить телеведущей сообщение после одного из ее интервью, в котором отметил, как она прекрасно выглядит на фотографиях в Сети. Ксения же ответила: “Ну наконец-то! Я ждала, когда ты мне напишешь!”. С этого момента и начались их отношения, и хотя у пары были конфликты, они всегда находили способ разрешить разногласия и оставаться в контакте. По словам самого Богомолова, они даже установили правило не блокировать друг друга и всегда отвечать на звонки, несмотря на порой возникающие споры.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / Мнение: О предательстве армян… Опять Россия виновата?

24.09 / Рупор кремлевской пропаганды: На фронте уничтожен “Леопард” с якобы немецким экипажем

24.09 / Рецепт имбирного напитка: советует Виктория Боня

24.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Король неба

24.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Церемония в Банги в память о Пригожине и Уткине

24.09 / Нутрициолог рассказала, какие пищевые привычки постоянно нарушают работу организма

24.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Карабахские трофеи 2

24.09 / Рупор кремлевской пропаганды: И взрывы за спиной…

24.09 / “Меня нельзя пускать в магазины” – психология потребительского поведения. Как научиться принимать осознанные решения в покупках?

23.09 / Биолог перечислила противопоказанные при бессоннице продукты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика