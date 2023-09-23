Названы 5 способов предотвратить развитие жировой болезни печени

Печень играет ключевую роль в поддержании нашего здоровья, выполняя более 500 функций, включая очищение крови и переваривание пищи в энергию. Однако, когда жир накапливается в печени, это может стать серьезной угрозой. Жировая болезнь печени, или неалкогольная жировая болезнь печени, может привести к опасным последствиям, включая цирроз и рак.

Заболевания печени становятся всё более распространенными, и профессионалы здравоохранения со всего мира бьют тревогу. На ранних стадиях жировая болезнь печени может не проявляться симптомами, но по мере её развития могут возникнуть признаки, такие как желтуха, отеки и слабость.

Однако существуют способы предотвратить, замедлить и даже обратить эту болезнь. Врачи рекомендуют пять простых изменений образа жизни.

Похудеть и достигнуть индекса массы тела (ИМТ) от 18,5 до 24,9, чтобы снизить риск. Потеря 10% веса может улучшить состояние печени.

Важно соблюдать здоровую диету, убрать из рациона жирную и сахаристую пищу. Питайтесь сбалансированно с учетом фруктов, овощей, белков и углеводов.

Важно избегать сладких напитков и предпочитать воду. Уделять внимание активным упражнениям нужно в течение 150 минут каждую неделю.

Курение также ухудшает состояние печени, поэтому лучше избегать его.