 

Врачи назвали признаки синдрома разраженного кишечника и последствия

23.09.2023, 15:38, Разное
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Синдром раздраженного кишечника (СРК) – это состояние, о котором многие не задумываются, но которое оказывает значительное воздействие на жизнь. Врачи предупреждают, что около 20 процентов населения страдают от этого расстройства, что приближает это к числу “каждый пятый человек, которого вы знаете”, как отмечает гастроэнтеролог Александра Алисова.

Хотя многие ассоциируют СРК с болями живота и частыми походами в туалет, это состояние имеет гораздо более широкий спектр симптомов, которые важно знать. Усталость, например, является общей проблемой, затрагивающей от 50 до 60 процентов людей с СРК.

СРК может также вызывать мигрени, которые воздействуют на около 30 процентов страдающих этим синдромом. Это связано с изменениями в нейротрансмиттерах, таких как серотонин, вызванными воспалением в организме.

Однако даже более скрытые симптомы СРК могут быть разрушительными. У тех, кто сталкивается с более известными признаками, такими как вздутие живота и диарея, могут развиться депрессия и тревога. Депрессия и тревожность затрагивают около 40 процентов людей с СРК, что означает долгосрочный стресс, чувство изоляции и снижение качества жизни.

Проблемы с мочевым пузырем, такие как более частое мочеиспускание и чувство неопустошенности, также могут быть признаком СРК. Это связано с ограниченным пространством для органов в области таза и живота, что может привести к давлению на мочевой пузырь и учащенным походам в туалет.

Если подозревается наличие СРК или хотите узнать о состоянии кишечника, существует ряд диагностических процедур, таких как тест на микробиом, которые помогут контролировать ваше здоровье и улучшить его.


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