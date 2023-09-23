 

В Российской государственной библиотеке открылась выставка «Русский с азербайджанцем братья навек»

23.09.2023, 15:33, Разное
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В Российской государственной библиотеке 20 сентября состоялось торжественное открытие выставки, посвященной многовековому сотрудничеству русского и азербайджанского народов.

Как отметил глава учреждения культуры Вадим Дуда, экономические и социальные связи Москвы и Баку имеют тысячелетнюю историю.

– Несмотря на то, что наши столицы разделяют две тысячи километров, Москва и Баку являются братскими городами. Ведь ещё в XIV веке у Ивана Калиты служили зодчие из Кара-Коюнлу, а первые связи между русским и азербайджанским государствами были установлены ещё при Ярославе Мудром, – рассказал главный библиотекарь России.

В церемонии открытия выставки приняли участие замминистра культуры Надежда Преподобная и глава Музея азербайджанской литературы Рафаэль Баба оглы Гусейнов.

Экспозиция будет открыта в Москве до конца октября, после чего её планируется отправить во всероссийское турне, которое продлится до конца 2023 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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