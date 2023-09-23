 

Сябитова решилась на неожиданное признание после ухода Володиной

23.09.2023, 14:55, Разное
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Роза Сябитова много лет принимает участие в съемках шоу Первого канала “Давай поженимся!”. Она дает советы “невестам” и “женихам” о том, как построить крепкие отношения и прожить остаток дней вместе с любящим человеком. Нередко сваха дает интервью, в которых также делится мудростью и опытом.

Недавно Сябитова дала понять, что ее советы куда более ценны, чем рекомендации всяких астрологов типа Василисы Володиной, которая также много лет сидела рядом с Розой в студии “Давай поженимся!”. Блондинка уже давно покинула шоу, и теперь сваха смело заявила: в астрологию она не верит, ровно как и в нумерологию.

Сделав неожиданное признание, Сябитова попросила не обижаться тех, кто занимается этими практиками. Роза отметила, что является человеком набожным, поэтому не считает правильным попытки заглянуть, так сказать, в будущее, которое, как считает телезвезда, является божьим промыслом.

Сваха также рассказала, что вполне может подыграть астрологу на съемках проекта, однако свои убеждения не предаст. По словам Розы Сябитовой, она может работать в кадре абсолютно с любым человеком – даже с тем, чье мнение является диаметрально противоположным.


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