 

“Достаточно пострадал”: Ефремов может выйти из тюрьмы по УДО уже в 2024 году

23.09.2023, 14:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С Михаилом Ефремовым не прекращают поддерживать связь родные, близкие и друзья. Некоторые из них регулярно его навещают. Например, недавно с артистом общался актер Иван Охлобыстин. Он узнал, что находящийся в колонии коллега чувствует себя относительно хорошо, но проблемы со здоровьем частенько дают о себе знать. Например, звезда сериала “Интерны” напомнила о выпадении у Михаила Олеговича нижних зубов.

Охлобыстин надеется, что его друга отпустят по УДО уже в 2024-м. И это вполне может произойти, поскольку ранее и супруга Ефремова говорила о его шансе выйти из тюрьмы в следующем году. По словам Ивана Ивановича, его 59-летний коллега очень ценен для российской культуры, поскольку является великолепным артистом, а также отличным режиссером. “Михаил достаточно пострадал”, – считает Охлобыстин. Мол, душевные терзания – самое худшее наказание для совершившего чудовищный поступок Ефремова.

Напомним, в 2020 году Михаил Олегович был приговорен к 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП. Артист, находясь за рулем в нетрезвом виде, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался через несколько часов от полученных травм.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / Мнение: О предательстве армян… Опять Россия виновата?

24.09 / Рупор кремлевской пропаганды: На фронте уничтожен “Леопард” с якобы немецким экипажем

24.09 / Рецепт имбирного напитка: советует Виктория Боня

24.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Король неба

24.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Церемония в Банги в память о Пригожине и Уткине

24.09 / Нутрициолог рассказала, какие пищевые привычки постоянно нарушают работу организма

24.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Карабахские трофеи 2

24.09 / Рупор кремлевской пропаганды: И взрывы за спиной…

24.09 / “Меня нельзя пускать в магазины” – психология потребительского поведения. Как научиться принимать осознанные решения в покупках?

23.09 / Биолог перечислила противопоказанные при бессоннице продукты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика