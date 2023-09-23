“Достаточно пострадал”: Ефремов может выйти из тюрьмы по УДО уже в 2024 году

С Михаилом Ефремовым не прекращают поддерживать связь родные, близкие и друзья. Некоторые из них регулярно его навещают. Например, недавно с артистом общался актер Иван Охлобыстин. Он узнал, что находящийся в колонии коллега чувствует себя относительно хорошо, но проблемы со здоровьем частенько дают о себе знать. Например, звезда сериала “Интерны” напомнила о выпадении у Михаила Олеговича нижних зубов.

Охлобыстин надеется, что его друга отпустят по УДО уже в 2024-м. И это вполне может произойти, поскольку ранее и супруга Ефремова говорила о его шансе выйти из тюрьмы в следующем году. По словам Ивана Ивановича, его 59-летний коллега очень ценен для российской культуры, поскольку является великолепным артистом, а также отличным режиссером. “Михаил достаточно пострадал”, – считает Охлобыстин. Мол, душевные терзания – самое худшее наказание для совершившего чудовищный поступок Ефремова.

Напомним, в 2020 году Михаил Олегович был приговорен к 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП. Артист, находясь за рулем в нетрезвом виде, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался через несколько часов от полученных травм.