 

Мнение: Перспективы

23.09.2023, 13:25, Разное
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Президент России Владимир Путин наведался в Великий Новгород. Туда же свезли со всей страны чиновников и назвали это мероприятие расширенным заседанием президиума Госсовета о развитии рынка труда.

Президент зачитал собравшимися речь, в которой были и такие слова:

– К 2030 году, например, в стране – по предварительным подсчётам, конечно, по предварительным данным анализа – будет 8,3 миллиона граждан в возрасте 20–24 лет. А в 2035 году – уже 9,7 миллиона, это на 2,4 миллиона больше, чем сейчас. (Обращаясь к Т.Голиковой.) Да, Татьяна Алексеевна?
отсюда

Это Голикова что ли подготовила президенту цифру 9,7 миллиона граждан России в возрасте 20–24 лет к 2035 году? Это оптимистичная цифра? Или не очень? Интересно, это уже с учетом тех непатриотов, кто покинет Россию и обоснуется на постоянное место жительства в других странах? Или без учета? Или к 2035 году наступит такое время, что из России уже никто не сможет выехать?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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