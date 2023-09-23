Москвичам с 2025 года снизят пенсионный возраст до 50/55 лет

Правительство Москвы утвердило план, согласно которому с 2025 года жители столицы будут выходить на пенсию раньше остальных россиян – мужчины в 55 лет, а женщины в 50 лет.

Напомним, до этого научные исследования показали, что труд до глубокой старости не идёт на пользу москвичам и отрицательно влияет на ключевые демографические показатели.

Согласно долгосрочной концепции мэрии, город должен к 2030 году войти в десятку мировых мегаполисов с самым быстрым увеличением продолжительности жизни. Однако этим планам угрожает нынешний пенсионный возраст, установленный решением правительства Российской Федерации.

– Подобно тому, как мы корректируем размеры пенсий, вводя надбавки для москвичей, мы скорректируем и пенсионный возраст. На практике человек сначала будет получать пенсию от Москвы, а затем, когда достигнет возраста 60/65 – от Российской Федерации, – пояснил источник. – Переход предусмотрен абсолютно бесшовным, благодаря работающим для москвичей цифровым сервисам.

Единственное исключение будет сделано для жителей Новой Москвы – поскольку они недавно вошли в состав столицы, для них пенсионный возраст будет равен «дореформенному» (55/60).

Чтобы выйти на пенсию по столичным стандартам, достаточно будет документально доказать следующие факты: не менее 60% трудового стажа горожанина начислено на территории Москвы, а сам он либо имеет непрерывную регистрацию в столице в течение 10 лет, либо родился в Москве и проживает там не менее 5 лет на момент подачи заявки. Предусмотрен также так называемый «МКАД-коэффициент»: чем ближе заявитель зарегистрирован к центру города, тем больше будет надбавка к пенсии, а если он живёт за пределами МКАД, надбавка начнёт иметь отрицательный (штрафной) характер.

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