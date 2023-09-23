Мнение: О действительно важном про Кадырова… Таки «концерт»?

Вспоминается классика. «Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!» ©

Впрочем, какие уж тут фокусы. Всю неделю из ЦКБ в Москве шли #новости весьма занимательные. И лимузины там временами засвечивались примечательные. Так что «внезапность» тут может быть весьма и весьма условной.

Шила в мешке не утаишь. По всем признакам, нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров…

…действительно имеет «проблемы со здоровьем». А кто из мужчин, положа руку на сердце, печень и почки, не имеет их в возрасте слегка за сорок? Особенно, когда юность была совсем не «ЗОЖной».

Но вот что действительно важно про #здоровье главы одного из российских регионов — так это колоссальное внимание, с которым следит за ним украинская сторона. Будто это не Рамзан Кадыров, а типа украинский президент Владимир Зеленский или главком ВСУ Валерий Залужный, ставший недавно — в дополнение ко всем прежним неприятностям — фигурантом одного уголовного дела.

Кажется, даже Адольф Гитлер и вся верхушка НСДАП не следили в 1945-м году так пристально за состоянием здоровья американского президента Франклина Рузвельта, как нынешние власти Украины — за медкартой чеченского лидера. Словно это вот — их единственный шанс.

А с чего вдруг?

Разве не высмеивала украинская пропаганда «тик-ток войска»? Разве не разгоняла мифы про заградотряды из нохчей? Разве не создавала мемы про овец?

Теперь вдруг оказывается, что единственный шанс Украины — это совместный «концерт» Рамзана Кадырова с Иосифом Кобзоном. Других — уже нет. И этого никакие удары западным оружием по пустующим историческим зданиям изменить не могут.

Тем временем потенциальный участник «концерта» сообщает об отправке новых бойцов чеченского спецназа в зону СВО. И в глубине души, вероятно, смеётся над теми, кто поторопились купить концертные билеты в партер.

И хотя все под Богом ходим, плюс никто, будь он хоть президент сверхдержавы Джо #Байден, утром «не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер», вот что ещё важно.

Скольких несостоявшихся могильщиков ещё переживёт Рамзан Кадыров?

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