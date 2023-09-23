“Вид нездоровый” – Настя Ивлеева ужаснула худобой

На днях Настя Ивлеева отправилась в Милан, где прошел модный показ Prada. Российская телезвезда появилась на фэшн-мероприятии в дерзком платье от вышеупомянутого бренда. Блогерша дополнила образ очками с черной оправой и бледным макияжем.

Но поклонники, внимательно рассмотрев новые фотографии Насти, оказались напуганы ее внешним видом. По мнению фанатов, Ивлеева очень похудела, и сейчас ей следует набрать хотя бы несколько килограммов во избежание проблем со здоровьем. “На чем она сидит? Вид нездоровый”, “Кожа да кости!”, “Даже постарела”, – пишут интернет-пользователи, скучающие по аппетитным формам бывшей ведущей шоу “Орел и решка”.

Но Ивлеева, кажется, довольна своей фигурой. Позже телезвезда опубликовала снимок, на котором запечатлела свое отражение в зеркале. Чтобы подчеркнуть фигуру, блондинка задрала нижнее белье повыше.

Ранее тренер-колорист международного уровня Татьяна Лисина оценила необычный внешний вид 32-летней Насти Ивлеевой. Эксперту понравился новый образ телеведущей. Лисина обратила внимание на стремление знаменитости быть в тренде, следовать моде. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.