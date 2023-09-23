Стоматолог Харисова рассказала, какой запах изо рта является симптомом болезней

Неприятный запах изо рта может свидетельствовать о серьезных заболеваниях полости рта и не только. Многие из нас следят за гигиеной рта, но иногда неприятные запахи могут говорить о более глубоких проблемах. Врач-стоматолог Анна Харисова рассказывает о четырех типах запахов, на которые стоит обратить внимание.

Неприятный запах изо рта

Этот тип запаха, известный как галитоз, встречается у примерно каждого четвертого человека. Причины могут быть разнообразными: плохая гигиена полости рта, кариес, заболевания десен или даже сопутствующие заболевания, такие как респираторные инфекции или диабет. Харисова Анна советует не недооценивать его важность и обращаться к специалисту для диагностики.

Сладкое дыхание

Если дыхание напоминает запах фруктовых конфет или жидкости для снятия лака, это может быть признаком кетоацидоза, который часто возникает у диабетиков. Такой запах связан с неконтролируемым диабетом, который требует внимания врача общей практики. Диабетики также подвержены риску развития заболеваний десен, а инфекции могут повысить уровень сахара в крови. Другие признаки кетоацидоза включают жажду, частое мочеиспускание, боль в животе и другие симптомы.

Аммиачное дыхание

Запах аммиака или мочи может указывать на проблемы с почками или печенью, в том числе на хронические заболевания почек. Плохое состояние полости рта может быть связано с увеличением риска рака печени, так как функция печени снижается. Другие признаки проблем с печенью включают постоянную усталость, потерю аппетита, желтуху и зуд кожи.

Неприятный или металлический запах

Если ощущается неприятный или металлический запах изо рта, это может быть признаком основных заболеваний, таких как проблемы с пищеварением, респираторные инфекции или побочных эффектов от некоторых лекарств. В случае такого запаха лучше обратиться к врачу или дантисту для более подробной диагностики.