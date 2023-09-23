 

Стоматолог Харисова рассказала, какой запах изо рта является симптомом болезней

23.09.2023, 12:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Неприятный запах изо рта может свидетельствовать о серьезных заболеваниях полости рта и не только. Многие из нас следят за гигиеной рта, но иногда неприятные запахи могут говорить о более глубоких проблемах. Врач-стоматолог Анна Харисова рассказывает о четырех типах запахов, на которые стоит обратить внимание.

Неприятный запах изо рта

Этот тип запаха, известный как галитоз, встречается у примерно каждого четвертого человека. Причины могут быть разнообразными: плохая гигиена полости рта, кариес, заболевания десен или даже сопутствующие заболевания, такие как респираторные инфекции или диабет. Харисова Анна советует не недооценивать его важность и обращаться к специалисту для диагностики.

Сладкое дыхание

Если дыхание напоминает запах фруктовых конфет или жидкости для снятия лака, это может быть признаком кетоацидоза, который часто возникает у диабетиков. Такой запах связан с неконтролируемым диабетом, который требует внимания врача общей практики. Диабетики также подвержены риску развития заболеваний десен, а инфекции могут повысить уровень сахара в крови. Другие признаки кетоацидоза включают жажду, частое мочеиспускание, боль в животе и другие симптомы.

Аммиачное дыхание

Запах аммиака или мочи может указывать на проблемы с почками или печенью, в том числе на хронические заболевания почек. Плохое состояние полости рта может быть связано с увеличением риска рака печени, так как функция печени снижается. Другие признаки проблем с печенью включают постоянную усталость, потерю аппетита, желтуху и зуд кожи.

Неприятный или металлический запах

Если ощущается неприятный или металлический запах изо рта, это может быть признаком основных заболеваний, таких как проблемы с пищеварением, респираторные инфекции или побочных эффектов от некоторых лекарств. В случае такого запаха лучше обратиться к врачу или дантисту для более подробной диагностики.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / Мнение: О предательстве армян… Опять Россия виновата?

24.09 / Рупор кремлевской пропаганды: На фронте уничтожен “Леопард” с якобы немецким экипажем

24.09 / Рецепт имбирного напитка: советует Виктория Боня

24.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Король неба

24.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Церемония в Банги в память о Пригожине и Уткине

24.09 / Нутрициолог рассказала, какие пищевые привычки постоянно нарушают работу организма

24.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Карабахские трофеи 2

24.09 / Рупор кремлевской пропаганды: И взрывы за спиной…

24.09 / “Меня нельзя пускать в магазины” – психология потребительского поведения. Как научиться принимать осознанные решения в покупках?

23.09 / Биолог перечислила противопоказанные при бессоннице продукты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика