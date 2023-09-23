 

Устроила переполох – 45-летнюю Пегову поздравили с помолвкой

23.09.2023, 11:43, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Больше 10 лет назад Ирина Пегова развелась с актером Дмитрием Орловым, после чего заявила о нежелании выходить замуж. Артистка убеждена, что официально зарегистрированный брак нисколько не влияет на отношения и быт двух любящих людей. Но актриса открыта для знакомств.

Поклонники помнят позицию Пеговой, поэтому они были весьма изумлены появившемся на ее безымянном пальце правой руки кольца. Поклонники приняли его за помолвочное, поэтому поздравили артистку со статусом невесты. Но Ирина поспешила объясниться. Мол, это простое кольцо, никакого смысла оно не несет. То есть поздравлять артистку не с чем.

Устроившая переполох Пегова рассказала, что носит кольца абсолютно на всех пальцах. И лишь настроение определяет, на какой из них надеть украшение. Для наглядности Ирина опубликовала снимок, на котором можно крупно рассмотреть ее кольца. Теперь поклонники могут успокоиться.

Ранее 45-летняя Ирина Пегова рассказала о проблемах со зрением. По словам артистки, у нее развилась не только близорукость, но и дальнозоркость. Теперь знаменитость читает книги в очках. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / Мнение: О предательстве армян… Опять Россия виновата?

24.09 / Рупор кремлевской пропаганды: На фронте уничтожен “Леопард” с якобы немецким экипажем

24.09 / Рецепт имбирного напитка: советует Виктория Боня

24.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Король неба

24.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Церемония в Банги в память о Пригожине и Уткине

24.09 / Нутрициолог рассказала, какие пищевые привычки постоянно нарушают работу организма

24.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Карабахские трофеи 2

24.09 / Рупор кремлевской пропаганды: И взрывы за спиной…

24.09 / “Меня нельзя пускать в магазины” – психология потребительского поведения. Как научиться принимать осознанные решения в покупках?

23.09 / Биолог перечислила противопоказанные при бессоннице продукты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика