Устроила переполох – 45-летнюю Пегову поздравили с помолвкой

Больше 10 лет назад Ирина Пегова развелась с актером Дмитрием Орловым, после чего заявила о нежелании выходить замуж. Артистка убеждена, что официально зарегистрированный брак нисколько не влияет на отношения и быт двух любящих людей. Но актриса открыта для знакомств.

Поклонники помнят позицию Пеговой, поэтому они были весьма изумлены появившемся на ее безымянном пальце правой руки кольца. Поклонники приняли его за помолвочное, поэтому поздравили артистку со статусом невесты. Но Ирина поспешила объясниться. Мол, это простое кольцо, никакого смысла оно не несет. То есть поздравлять артистку не с чем.

Устроившая переполох Пегова рассказала, что носит кольца абсолютно на всех пальцах. И лишь настроение определяет, на какой из них надеть украшение. Для наглядности Ирина опубликовала снимок, на котором можно крупно рассмотреть ее кольца. Теперь поклонники могут успокоиться.

Ранее 45-летняя Ирина Пегова рассказала о проблемах со зрением. По словам артистки, у нее развилась не только близорукость, но и дальнозоркость. Теперь знаменитость читает книги в очках. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.