В России появится Росснег – федеральный оператор по контролю за оборотом снежных ресурсов

К декабрю в России будет создан федеральный оператор по контролю за оборотом снега – Росснег. Основной задачей нового агенства станет перераспределение снежных ресурсов по территории страны и проработка экспортных стратегий.

Как известно, в южной части России снега зимой катастрофически не хватает, в то время как в на севере и в Сибире его в избытке. В перспективе планируется построить снегопроводы, а пока снег придётся перевозить транспортной авиацией.

В перспективе рассматривается вопрос о поставках снега в Венесуэлу, Иран и Нигерию – местные правительства давно заинтересованы в заснеживании своих необрабатываемых земель. Наконец, поставки снега в Катар позволят этой стране в скором времени претендовать на проведение зимних олимпийских игр.

– Снег – наше недооценённое богатство. Мы выросли в снегах, и мы знаем, что это такое, как с ними обращаться, – пояснил исполняющий обязанности главы создающегося агентства.

Штаб-квартиры Росснега расположат в Москве и Сочи. Сейчас ведётся поиск подходящих зданий и прорабатывается бюджет на первый год работы агентства.

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