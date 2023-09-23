 

“Одноклассники” представили серию видеопожеланий на жестовом языке

23.09.2023, 10:13, Новости дня
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Совместно с образовательной платформой Surdoclass, специализирующейся на обучении для лиц со слабым слухом, “Одноклассники” представляют серию видеопожеланий на жестовом языке. Эта инициатива, приуроченная к Международному дню жестовых языков, который ежегодно отмечается 23 сентября, направлена на привлечение внимания к проблемам лиц со слабым слухом и расширение знаний жестового языка среди широкой аудитории.

Видеопожелания доступны абсолютно бесплатно для пользователей соцсети и можно найти в разделе “Подарки” на всех платформах Одноклассников. Эти видеопожелания включают в себя фразы, такие как “Любовь превыше всего”, “Дарю нежность и тепло”, “Делай добрые дела”, “Пусть этот день принесет удачу”, “Ты лучше всех”, “Улыбайся чаще” и многие другие. Все видеозаписи были оцифрованы Анной Погореловой, которая общается на жестовом языке уже более шести лет и профессионально занимается его переводом более трех лет.

Проект призван улучшить доступность обучающих материалов для глухих и слабослышащих людей, которых в РФ около 13 миллионов. В стране приходится всего один специалист по жестовому языку на 100 тысяч лиц с нарушениями слуха. Основатель платформы Surdoclass, Василий Косарев, подчеркнул: “Задача нашего проекта – создание большого количества обучающих материалов, адаптированных для глухих, а также популяризация изучения жестового языка. И мы надеемся, что проект к Международному дню жестовых языков поможет привлечь внимание к этой работе”.

Одноклассники активно поддерживают инициативы, связанные с инклюзией. Напомним, что в 2022 году приложение ОК стало первым в РФ приложением социальной сети, полностью доступным для незрячих пользователей. Виртуальные подарки также остаются одним из наиболее популярных способов взаимодействия пользователей Одноклассников, и только за второй квартал 2023 года пользователи сети отправили друг другу целых 11,2 миллиарда таких подарков.


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