 

Флеболог Кудинова назвала признаки тромбоза

23.09.2023, 10:12, Разное
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Тромбоз, характеризующийся образованием кровяных сгустков (тромбов), представляет собой одно из заболеваний, которое чаще всего усугубляется осенью. Доктор флеболог Елизавета Кудинова делится признаками, по которым можно выявить данное потенциально опасное состояние.

Этот тромбоз представляет собой закрепление кровяного сгустка на стенке вены, что ставит под угрозу жизнь человека из-за возможности отрыва сгустка, его перемещения в легкие и блокировки артерии, что приводит к дефициту кислорода у пациента. Об этом пояснила доктор в комментарии для телеканала “Санкт-Петербург”.

Рассматривая возможные симптомы тромба, флеболог Кудинова выделяет три основных:

1. Отек одной из ног.
2. Мышечные боли, которые могут быть как умеренными, так и интенсивными и усиливаются при ходьбе или стоянии.
3. Покраснение кожи (гиперемия), которое возникает в области тромба или может проявляться на лице или слизистых оболочках.

Специалист отмечает, что при наличии двух из трех указанных симптомов, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Для предотвращения тромбоза флеболог рекомендует следующие меры:

– Отказаться от курения.
– Увеличить употребление чистой воды.
– Поддерживать необходимый уровень физической активности.
– Контролировать потребление сахара, жирной пищи и алкоголя.


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