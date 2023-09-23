Рупор кремлевской пропаганды: “Волга” в Запорожье
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В Запорожье на улицах местные подпольщики начали размещать надписи с позывным "Волга" и уже известной частотой 149.200, по которой можно сдаться в плен.
Согласно текущей статистике, по этой частоте в плен сдалось уже более 8900 человек. выбравших жизнь. Тема постепенно просачивается через информационный колпак противника.
За последние 17 дней по этой частоте в плен сдалось 885 человек.
Всего с начала реализации программы в плен сдалось 8991 человек.
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Источник: Colonel Cassad
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