Рупор кремлевской пропаганды: “Волга” в Запорожье

В Запорожье на улицах местные подпольщики начали размещать надписи с позывным "Волга" и уже известной частотой 149.200, по которой можно сдаться в плен.

Согласно текущей статистике, по этой частоте в плен сдалось уже более 8900 человек. выбравших жизнь. Тема постепенно просачивается через информационный колпак противника.

За последние 17 дней по этой частоте в плен сдалось 885 человек.

Всего с начала реализации программы в плен сдалось 8991 человек.

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