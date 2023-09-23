 

Рупор кремлевской пропаганды: “Волга” в Запорожье

23.09.2023, 10:05, Разное
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В Запорожье на улицах местные подпольщики начали размещать надписи с позывным "Волга" и уже известной частотой 149.200, по которой можно сдаться в плен.
Согласно текущей статистике, по этой частоте в плен сдалось уже более 8900 человек. выбравших жизнь. Тема постепенно просачивается через информационный колпак противника.

За последние 17 дней по этой частоте в плен сдалось 885 человек.
Всего с начала реализации программы в плен сдалось 8991 человек.

Источник: Colonel Cassad


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