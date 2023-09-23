В Вологде вычислили и задержали местного жителя, самовольно убиравшего стихийные свалки

В Вологде задержан 29-летний местный житель, который самовольно убирал стихийные свалки и жаловался на бездействие местных властей в федеральные органы.

Деятельность злоумышленника широко освещалась через социальные сети, однако теперь она эффективно пресечена, сообщают местные СМИ.

Мужчину подозревают в дискредитации региональных властей, а также в планах набрать некоторую популярность и затем самому баллотироваться в местные депутаты в обход существующих неформальных правил – без необходимых знакомств и связей. Конечным результатом своей деятельности он видел посягательство на стабильный и отлаженный механизм управления, говорится в пресс-релизе.

За неполные полгода преступник успел убрать не менее 50 свалок, видеоматериалы по ещё 2 объектам были найдены у него при обыске. Для совершения противоправных действий он использовал личный автомобиль иностранного производства. Три раза его планы срывали неравнодушные местные жители, отдыхавшие в непосредственной близости от стихийных свалок, однако чаще всего ему всё же удавалось осуществить задуманное.

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