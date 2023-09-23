Терапевт Беляева назвала опасные заболевания, которые можно определить по губам

Врач Александра Белова деликатно раскрывает признаки опасных заболеваний, которые могут проявиться на губах. В этом интервью для “МедикФорум” она поднимает важные вопросы о пневмонии, раке губы и синдроме раздраженного кишечника (СРК).

Пневмония. Эта инфекция, которая может стать причиной смерти, часто развивается после вирусных заболеваний и атакует легкие, особенно у людей с ослабленным иммунитетом. Белова объясняет, что симптомы пневмонии обычно включают в себя лихорадку, кашель, проблемы с дыханием и потерю аппетита. У детей это также может проявляться сухостью губ и цианозом (синими губами).

Рак губы. Статистика медицинских случаев говорит о значительном увеличении заболеваемости раком полости рта, включая рак губы, за последние два десятилетия. Рак губы чаще всего развивается на нижней губе и может быть связан с солнечным излучением и курением. Один из признаков этого заболевания – незаживающаяся язвочка на губе.

Синдром раздраженного кишечника (СРК). Исследования показывают, что многие люди с СРК могут столкнуться с проблемами в ротовой полости, такими как угловой хейлит. Это проявляется в виде сухих красных пятен и трескания кожи в углах рта. Синдром раздраженного кишечника сопровождается частыми приступами диареи, вздутием, судорогами и запорами. Терапевт также указывает, что угловой хейлит может быть следствием дефицита витамина B2 или грибковой инфекции.