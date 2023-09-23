Минэкономразвития: Зарплаты восьми российских регионов будут расти выше инфляции

Министерство экономического развития РФ объявило, что в восьми регионах страны в ближайшие годы уровень зарплат граждан будет расти выше инфляции. Эта информация содержится в прогнозе социально-экономического развития РФ на ближайшие три года, передает РБК.

Согласно прогнозу Минэкономики, субъекты Российской Федерации, которые выделяются по росту зарплат среди других, в период с 2023 по 2026 годы, включают в себя:

1. Кемеровская область (+11,1%)

2. Челябинская область (+10,8%)

3. Дагестан (+10,6%)

4. Забайкальский край (+10,2%)

5. Мордовия (+10,1%)

6. Воронежская область (+10,1%)

7. Ярославская область (+10%)

8. Владимирская область (+10%)

Ожидается, что во всех этих регионах зарплаты будут расти более чем на 10%.

22 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что заработная плата более чем 4,5 миллиона человек увеличится благодаря повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с 1 января 2024 года, достигнув уровня в 19,2 тысячи рублей.