 

Бегемотиха Фрида лакомится фруктами в Крыму

23.09.2023, 8:30, Разное
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Любите ли вы бегемотов? Прежде чем ответить, взгляните на Фриду! Она покоряет своим неземным обаянием за несколько секунд. Новоявленная крымчанка прибыла на полуостров из Сочи и, как пишет Пятый канал, уже обживается на новом месте.

На видео сняли, как бегемотиха плавает в воде и лакомится фруктами. Чтобы прокормить такую прелесть, нужно как следует запасаться провизией. В день Фрида съедает до 75 кг арбузов и дынь.

Главное, что ей комфортно. Для бегемотихи оборудовали специальный вольер, где есть теплый пол и два больших бассейна. И даже не вздумайте завидовать!


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