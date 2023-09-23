Мнение: О волне уныния в Кремле… Прозрение приближается — а принятие?

Ничто так не отрезвляет, как вовремя полученный смачный удар в лицо от противника. Особенно, если прежде тот считался неспособным на такое — ХЗ, почему.

А тут уже пропущена целая серия ударов. Не сокрушающих, но обескураживающих. И чувствуется, что настроения в Кремле начали стремительно меняться. Уверенное «отражение украинского контрнаступления» уже не радует власть. И «провал» — тем более. Начинают проявляться новые настроения, а все мысли — уже о… бегстве будущем.

Которое не внушает оптимизма не только в экономическом, но и в оборонном плане.

Вот опять характерное от кремлёвского рупора, политолога, «инсайдера» Сергея Маркова.

1. По экономике: «Мы теряем десятки миллиардов долларов на дисконте на нефть, газ, удобрения и проч. Условно, мы получаем на 10-20% меньше, чем мы могли бы получить за наши товары. И у нас есть проблемы в получении продукции, необходимой нам. За что-то мы переплачиваем, а что-то вообще купить не можем. К тому же, идет колоссальное субсидирование враждебной нам армии: мы вынуждены тратить огромные #деньги на противостояние с ней».

2. По геополитике: «Запад обладает почти монополией на информационное пространство, и нам трудно с ним соревноваться. Отсюда проблемы с воздействием на общественное мнение. Ну, и, наконец, у нас союзников почти нет. Даже те, что есть, подчас воздерживаются».

3. По военным перспективам: «Никакого сокращения поставок оружия от #НАТО в ВСУ не будет, и никакой усталости от Украины на Западе не будет тоже. А будет только наращивание поставок. Финансирование ВСУ будет не уменьшаться, а увеличиваться. Это суровая реальность. Надо смотреть правде в глаза».

В сухом остатке: #Россия — в одиночестве, Запад един и сплочён в поддержке Киева, а в экономике назревает дыра. Не работает ни стратегия «победить на поле боя», ни — «перетерпеть и договориться».

Что же делать в такой ситуации полного тупика и приближающегося кризиса?

Кто из кремлёвских рупоров ответит?

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