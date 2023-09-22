Милота зашкаливает: золотистый ретривер подружился с лошадкой

Обходительный пес Джэкс решил попытать удачу и познакомился с лошадкой Джинни. Несмотря на разницу в размерах, животные отлично поладили. И хотя двух любителей скорости разделил забор, они нашли способ весело провести время.

Золотистый ретривер задорно лаял и бегал вокруг загона за новым другом, а потом улегся поближе к ограждению и облизнул лошадиную мордочку. Джинни ответила ему взаимностью. Милота зашкаливает, а видео набирает просмотры на Youtube.

Отметим, собака — лучший друг не только лошадки, но и человека. Как пишет сайт VSE42.RU, на Урале полицейская собака Тора помогла найти пропавшего мужчину. Между тем телеканал “360” информирует, где в Подмосковье встречается крупное сообщество собаководов-любителей.