 

Не в Москве: Заворотнюк выдала свое местонахождение

22.09.2023, 22:45, Разное
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Пару месяцев назад наследница звезды “Моя прекрасная няня” вернулась в Москву из ОАЭ. Накануне же Анна опубликовала запись в социальной сети, где сообщила о подготовке
к новому путешествию. Прочитавшие его поспешили сделать вывод о возвращении в Дубай,
однако дочь Анастасии Заворотнюк полетела в совершенно другую сторону.

27-летняя Анна Заворотнюк решила оторваться с подругами в
Калининграде — судя по опубликованной видеозаписи, с этой целью девушке сняли в
городе жилье. Дальнейшие планы дочери актрисы “Моей прекрасной няни” неизвестны
— сколько она пробудет в гостях и когда вернется в Эмираты, девушка решила
скрыть.

За те недолгих два месяца, что Анна провела в Москве, она
успела влипнуть уже в парочку скандалов. Сначала в прессе заговорили:
Заворотнюк находится в России не от большой любви, а потому что не выпускают
судебные приставы. Якобы модели приписали долг по кредитной карте, из-за которого
банк подал на нее в суд.

Затем появилась информация о том, что у Анны накалились
отношения с отчимом Петром Чернышовым — что неудивительно, ведь фигуриста уже
давно не замечали на мероприятиях семьи. А совсем недавно Заворотнюк-младшая поведала о том, как росла с братом Майклом: между родственниками нередко
вспыхивали ссоры, доходившие до драк.

К слову, Анастасия Заворотнюк, которая борется с онкологией уже четыре года, давно
не живет в Москве. Последние годы она скрывается ото всех и, по слухам,
продолжает жить в подмосковном поселке Крекшино. Однако никто из местных давно
не видел артистку, что многим дает повод думать о ином местонахождении звезды
“Моя прекрасная няня”.


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