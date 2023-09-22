Не в Москве: Заворотнюк выдала свое местонахождение

Пару месяцев назад наследница звезды “Моя прекрасная няня” вернулась в Москву из ОАЭ. Накануне же Анна опубликовала запись в социальной сети, где сообщила о подготовке

к новому путешествию. Прочитавшие его поспешили сделать вывод о возвращении в Дубай,

однако дочь Анастасии Заворотнюк полетела в совершенно другую сторону.

27-летняя Анна Заворотнюк решила оторваться с подругами в

Калининграде — судя по опубликованной видеозаписи, с этой целью девушке сняли в

городе жилье. Дальнейшие планы дочери актрисы “Моей прекрасной няни” неизвестны

— сколько она пробудет в гостях и когда вернется в Эмираты, девушка решила

скрыть.

За те недолгих два месяца, что Анна провела в Москве, она

успела влипнуть уже в парочку скандалов. Сначала в прессе заговорили:

Заворотнюк находится в России не от большой любви, а потому что не выпускают

судебные приставы. Якобы модели приписали долг по кредитной карте, из-за которого

банк подал на нее в суд.

Затем появилась информация о том, что у Анны накалились

отношения с отчимом Петром Чернышовым — что неудивительно, ведь фигуриста уже

давно не замечали на мероприятиях семьи. А совсем недавно Заворотнюк-младшая поведала о том, как росла с братом Майклом: между родственниками нередко

вспыхивали ссоры, доходившие до драк.

К слову, Анастасия Заворотнюк, которая борется с онкологией уже четыре года, давно

не живет в Москве. Последние годы она скрывается ото всех и, по слухам,

продолжает жить в подмосковном поселке Крекшино. Однако никто из местных давно

не видел артистку, что многим дает повод думать о ином местонахождении звезды

“Моя прекрасная няня”.