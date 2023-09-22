 

Рупор кремлевской пропаганды: Если Украина не получит оружие от США, она проиграет войну

22.09.2023, 22:15, Разное
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Зеленский вчера на свете с сенаторами США заявил, что если Украине не получит оружие от США, то проиграет в войне.
Стоит отметить, что ранее Путин также заявлял, что военный потенциал Украины уничтожен и она держится исключительно на военной помощи США и НАТО.
Исчезли и разговоры о скорой победе, теперь на повестке дня "получение помощи, чтобы не проиграть". Таковы результаты летнего наступления ВСУ,
Собственно, прокси-война с НАТО на территории Украины, которая во всех отношениях зависит от США и НАТО продолжается.
Без этого участия, Россия разумеется уже давно закончила бы войну. Но так как НАТО не хочет уступать и будет продолжать использовать нацистский режим Зеленского, то война на территории Украины будет продолжаться, со всеми вытекающими последствиями для бывшей Украины и ее населения, которое является обычным пушечным мясом в планах Вашингтона. На подходе отправка инвалидов, женщин и подростков на фронт.

На разумеется расслабляться не следует. Впереди еще много борьбы и необходимых усилий, чтобы довести дело до победы.

Источник: Colonel Cassad


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