Рупор кремлевской пропаганды: Если Украина не получит оружие от США, она проиграет войну

Зеленский вчера на свете с сенаторами США заявил, что если Украине не получит оружие от США, то проиграет в войне.

Стоит отметить, что ранее Путин также заявлял, что военный потенциал Украины уничтожен и она держится исключительно на военной помощи США и НАТО.

Исчезли и разговоры о скорой победе, теперь на повестке дня "получение помощи, чтобы не проиграть". Таковы результаты летнего наступления ВСУ,

Собственно, прокси-война с НАТО на территории Украины, которая во всех отношениях зависит от США и НАТО продолжается.

Без этого участия, Россия разумеется уже давно закончила бы войну. Но так как НАТО не хочет уступать и будет продолжать использовать нацистский режим Зеленского, то война на территории Украины будет продолжаться, со всеми вытекающими последствиями для бывшей Украины и ее населения, которое является обычным пушечным мясом в планах Вашингтона. На подходе отправка инвалидов, женщин и подростков на фронт.

На разумеется расслабляться не следует. Впереди еще много борьбы и необходимых усилий, чтобы довести дело до победы.

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