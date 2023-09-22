“Грешница” – забеременевшая от известного актера Кравченко просит у Бога прощения
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Накануне
звезда сериала “Сваты”
Татьяна Кравченко пришла на телепередачу Бориса Корчевникова “Судьба человека” на “России-1”.
Ведущему удалось в полной мере раскрыть актрису, которая весьма откровенно поведала
зрителям о многом, рассказала в том числе и о тайнах своей личной жизни.
В фильмах и сериалах
актриса играет никогда не унывающих, сильных, веселых женщин — возможно, и в
жизни она является такой: выглядит актриса прекрасно, очень бодро и
целеустремленно, хотя в личной жизни у нее все было отнюдь небезоблачно. В
свои 69 лет Татьяна Кравченко дважды разведена. К счастью, из второго брака
артистка вышла не одна, а с дочкой Анной.
Конечно же, были у нее
и неофициальные отношения, наиболее интересными из которых для зрителя является
роман с исполнителем одной из главных ролей в сериале “Папины дочки” Андреем
Леоновым. Татьяне Эдуардовне приятны воспоминания об этих отношениях: по ее
словам, Андрей Евгеньевич, будучи младше ее почти на пять лет, частенько вел
себя как ребенок — в хорошем смысле.
“Мы чуть ли не звезды
считали”, — улыбается Татьяна Кравченко.
К сожалению, этим
отношениям резко противилась мать Леонова-младшего, приписывая ей каких-то “левых мужиков”. Неизвестно, верил ли всему этому актер, но реагировал на слова матери
он болезненно. Доходило до того, что актрису вызывали на разборки в партбюро. А
кончилось все тем, что она забеременела.
Конечно, мать Леонова, да и сам артист очень переживали, но Кравченко успокоила их своим волевым решением. Актриса совершила аборт, поскольку была увлечена карьерой.
Сегодня же Татьяна Кравченко сожалеет о содеянном и просит у Бога прощения. “Грешница! Каюсь, в церковь бегаю”, – призналась звезда сериала “Сваты”. По ее словам, на протяжении своего жизненного пути чаще всего она предпочитала
семье карьеру.
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