“Грешница” – забеременевшая от известного актера Кравченко просит у Бога прощения

Накануне

звезда сериала “Сваты”

Татьяна Кравченко пришла на телепередачу Бориса Корчевникова “Судьба человека” на “России-1”.

Ведущему удалось в полной мере раскрыть актрису, которая весьма откровенно поведала

зрителям о многом, рассказала в том числе и о тайнах своей личной жизни.

В фильмах и сериалах

актриса играет никогда не унывающих, сильных, веселых женщин — возможно, и в

жизни она является такой: выглядит актриса прекрасно, очень бодро и

целеустремленно, хотя в личной жизни у нее все было отнюдь небезоблачно. В

свои 69 лет Татьяна Кравченко дважды разведена. К счастью, из второго брака

артистка вышла не одна, а с дочкой Анной.

Конечно же, были у нее

и неофициальные отношения, наиболее интересными из которых для зрителя является

роман с исполнителем одной из главных ролей в сериале “Папины дочки” Андреем

Леоновым. Татьяне Эдуардовне приятны воспоминания об этих отношениях: по ее

словам, Андрей Евгеньевич, будучи младше ее почти на пять лет, частенько вел

себя как ребенок — в хорошем смысле.

“Мы чуть ли не звезды

считали”, — улыбается Татьяна Кравченко.

К сожалению, этим

отношениям резко противилась мать Леонова-младшего, приписывая ей каких-то “левых мужиков”. Неизвестно, верил ли всему этому актер, но реагировал на слова матери

он болезненно. Доходило до того, что актрису вызывали на разборки в партбюро. А

кончилось все тем, что она забеременела.

Конечно, мать Леонова, да и сам артист очень переживали, но Кравченко успокоила их своим волевым решением. Актриса совершила аборт, поскольку была увлечена карьерой.

Сегодня же Татьяна Кравченко сожалеет о содеянном и просит у Бога прощения. “Грешница! Каюсь, в церковь бегаю”, – призналась звезда сериала “Сваты”. По ее словам, на протяжении своего жизненного пути чаще всего она предпочитала

семье карьеру.