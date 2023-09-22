 

Скандалы: Бывший топ-менеджер НОВАТЭКа получил семь лет американской тюрьмы

22.09.2023, 20:05, Разное
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Марк Джитвэй, который работал в компании с 2003-го, получил срок за сокрытие доходов в почти $100 млн

Экс-заместитель председателя правления НОВАТЭКа Марк Джитвэй в США получил более семи лет тюрьмы за реализацию схемы сокрытия доходов и подачу ложных документов в американское налоговое управление, сообщается на сайте Минюста страны. «Согласно судебным документам и доказательствам, представленным на суде, с 2005 по 2015 год Джитвэй скрывал свое владение и контроль над значительными оффшорными активами и не подавал налоговые декларации и не платил налоги с доходов в миллионы долларов», — сказано в сообщении.У бывшего топ-менеджера было два счета в швейцарских банках, «общая стоимость которых в какой-то момент превышала $93 млн». Однако он скрывал, что владел этими деньгами, сделав фактическим собственником свою жену, гражданку России. В 2013–2014 годах он не подал налоговые декларации, а затем подавал их с ложными сведениями, пользуясь оффшорными схемами.

После освобождения из тюрьмы Джитвэй будет находиться под контролем правоохранительных органов в течение трех лет, также ему назначен штраф в $350 тыс. и выплата реституции США в размере $4 млн.

Джитвэя арестовали в сентябре 2021 года. Он говорил, что не признает свою вину и будет «решительно бороться» с выдвинутыми обвинениями.

66-летний Джитвэй — дипломированный бухгалтер (у него есть CPA — Certified Public Accountant). В США он работал в нескольких независимых нефтегазовых компаниях, специализируясь на финансовом и экономическом анализе секторов «разведка и добыча» и «переработка и сбыт». В Россию он переехал в 1995 году.

Сначала бухгалтер работал в аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC), в 2003-м пришел в НОВАТЭК
в качестве главного финансового директора. В 2007-м был избран членом правления, а с июля 2010-го занимал пост зампреда правления компании. В 2019 году Джитвей получил российское гражданство.

При проведении IPO компании в 2005 году Джитвею досталось 1,5% акций в качестве бонуса. Затем его доля размылась до 0,85%. В более поздних отчетах компании его доля не была указана.

Лилия Пашкова

Оригинал материала: “РБК”


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