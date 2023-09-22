 

Слова сына покойного Шатунова довели россиян до слез: вот что он сказал

22.09.2023, 19:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

6 сентября исполнилось
50 лет со дня рождения солиста группы “Ласковый май” — увы, юбилей прошел без
виновника торжества. В этот день прибывшие из Германии родные Юрия Шатунова
открыли памятник на Троекуровском кладбище, где артиста похоронили 26 июня 2022
года. По окончании мероприятия дети записали на видео воспоминания об отце —
ролик выложила вдова певца Светлана.

17-летний Дэннис
сожалеет, что никто не смог заметить ухудшения состояния отца. Ему все еще
сложно говорить о смерти родителя, после этих трагических событий на его
плечи легла непосильная ноша.

“Если бы я знал, я бы ему сказал, что грядет катастрофа и
надо сходить к доктору”, — сокрушается сын.

10-летняя дочка Эстелла, в свою очередь, с восторгом
отзывается о знаменитом отце. По ее словам (и не только ее), папа Юра был очень
красивым, и его невозможно было не любить, ведь у него была красивая душа, а также доброе сердце.

В комментариях к видеозаписи многочисленные поклонники
выражают восхищение детьми Юрия и Светланы и передают им свои самые добрые
пожелания. Подписчики утешают семью Шатуновых тем, что легенда “Ласкового мая” навсегда останется в сердцах сотен тысяч поклонников по всему миру.

“Вечно будем помнить, никогда не забудем!”, “Светлая память”, “Он был ангелом, светлым человеком”, “Сил вам и терпения, ребятишки”, “Слезы наворачиваются при просмотре этого видео”, — пишут интернет-пользователи.

Семья Шатуновых во главе с Юрием более десяти лет жила в
Германии, однако работать легенда советского диско предпочитала в России и СНГ.
Примечательно, что познакомились супруги именно в Европе, куда Светлана
мигрировала еще в детском возрасте.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / Мнение: О предательстве армян… Опять Россия виновата?

24.09 / Рупор кремлевской пропаганды: На фронте уничтожен “Леопард” с якобы немецким экипажем

24.09 / Рецепт имбирного напитка: советует Виктория Боня

24.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Король неба

24.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Церемония в Банги в память о Пригожине и Уткине

24.09 / Нутрициолог рассказала, какие пищевые привычки постоянно нарушают работу организма

24.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Карабахские трофеи 2

24.09 / Рупор кремлевской пропаганды: И взрывы за спиной…

24.09 / “Меня нельзя пускать в магазины” – психология потребительского поведения. Как научиться принимать осознанные решения в покупках?

23.09 / Биолог перечислила противопоказанные при бессоннице продукты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика