Слова сына покойного Шатунова довели россиян до слез: вот что он сказал
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6 сентября исполнилось
50 лет со дня рождения солиста группы “Ласковый май” — увы, юбилей прошел без
виновника торжества. В этот день прибывшие из Германии родные Юрия Шатунова
открыли памятник на Троекуровском кладбище, где артиста похоронили 26 июня 2022
года. По окончании мероприятия дети записали на видео воспоминания об отце —
ролик выложила вдова певца Светлана.
17-летний Дэннис
сожалеет, что никто не смог заметить ухудшения состояния отца. Ему все еще
сложно говорить о смерти родителя, после этих трагических событий на его
плечи легла непосильная ноша.
“Если бы я знал, я бы ему сказал, что грядет катастрофа и
надо сходить к доктору”, — сокрушается сын.
10-летняя дочка Эстелла, в свою очередь, с восторгом
отзывается о знаменитом отце. По ее словам (и не только ее), папа Юра был очень
красивым, и его невозможно было не любить, ведь у него была красивая душа, а также доброе сердце.
В комментариях к видеозаписи многочисленные поклонники
выражают восхищение детьми Юрия и Светланы и передают им свои самые добрые
пожелания. Подписчики утешают семью Шатуновых тем, что легенда “Ласкового мая” навсегда останется в сердцах сотен тысяч поклонников по всему миру.
“Вечно будем помнить, никогда не забудем!”, “Светлая память”, “Он был ангелом, светлым человеком”, “Сил вам и терпения, ребятишки”, “Слезы наворачиваются при просмотре этого видео”, — пишут интернет-пользователи.
Семья Шатуновых во главе с Юрием более десяти лет жила в
Германии, однако работать легенда советского диско предпочитала в России и СНГ.
Примечательно, что познакомились супруги именно в Европе, куда Светлана
мигрировала еще в детском возрасте.
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