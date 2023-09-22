Слова сына покойного Шатунова довели россиян до слез: вот что он сказал

6 сентября исполнилось

50 лет со дня рождения солиста группы “Ласковый май” — увы, юбилей прошел без

виновника торжества. В этот день прибывшие из Германии родные Юрия Шатунова

открыли памятник на Троекуровском кладбище, где артиста похоронили 26 июня 2022

года. По окончании мероприятия дети записали на видео воспоминания об отце —

ролик выложила вдова певца Светлана.

17-летний Дэннис

сожалеет, что никто не смог заметить ухудшения состояния отца. Ему все еще

сложно говорить о смерти родителя, после этих трагических событий на его

плечи легла непосильная ноша.

“Если бы я знал, я бы ему сказал, что грядет катастрофа и

надо сходить к доктору”, — сокрушается сын.

10-летняя дочка Эстелла, в свою очередь, с восторгом

отзывается о знаменитом отце. По ее словам (и не только ее), папа Юра был очень

красивым, и его невозможно было не любить, ведь у него была красивая душа, а также доброе сердце.

В комментариях к видеозаписи многочисленные поклонники

выражают восхищение детьми Юрия и Светланы и передают им свои самые добрые

пожелания. Подписчики утешают семью Шатуновых тем, что легенда “Ласкового мая” навсегда останется в сердцах сотен тысяч поклонников по всему миру.

“Вечно будем помнить, никогда не забудем!”, “Светлая память”, “Он был ангелом, светлым человеком”, “Сил вам и терпения, ребятишки”, “Слезы наворачиваются при просмотре этого видео”, — пишут интернет-пользователи.

Семья Шатуновых во главе с Юрием более десяти лет жила в

Германии, однако работать легенда советского диско предпочитала в России и СНГ.

Примечательно, что познакомились супруги именно в Европе, куда Светлана

мигрировала еще в детском возрасте.