 

Потомки генсеков ЦК КПСС признали несостоятельность коммунистической идеологии

22.09.2023, 19:33, Разное
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В Нью-Йорке состоялось заседание Ассоциации потомков лидеров СССР (АПЛ СССР), на котором было принято решение признать невозможным построение социализма и коммунизма.

– Несмотря на то, что мой дед верил в коммунизм, время всё расставило на свои места. Это хорошая идея, но реализовать её невозможно, – заявила Нина Хрущёва.

В АПЛ СССР состоят 46 человек, в президиум организации входят внуки Иосифа Сталина, Никиты Хрущёва, Леонида Брежнева и Константина Черненко.

По оценкам профессора исторического факультета МГУ Дмитрия Ардельмана, в настоящий момент в живых остались 324 прямых потомка советских лидеров. Половина из них проживает в США, ещё 67 человек – в странах ЕС и лишь 12 имеют российские паспорта.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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