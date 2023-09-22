Потомки генсеков ЦК КПСС признали несостоятельность коммунистической идеологии

В Нью-Йорке состоялось заседание Ассоциации потомков лидеров СССР (АПЛ СССР), на котором было принято решение признать невозможным построение социализма и коммунизма.

– Несмотря на то, что мой дед верил в коммунизм, время всё расставило на свои места. Это хорошая идея, но реализовать её невозможно, – заявила Нина Хрущёва.

В АПЛ СССР состоят 46 человек, в президиум организации входят внуки Иосифа Сталина, Никиты Хрущёва, Леонида Брежнева и Константина Черненко.

По оценкам профессора исторического факультета МГУ Дмитрия Ардельмана, в настоящий момент в живых остались 324 прямых потомка советских лидеров. Половина из них проживает в США, ещё 67 человек – в странах ЕС и лишь 12 имеют российские паспорта.

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