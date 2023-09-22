Мнение: Цифровой паспорт, заблокированные активы Запада и возвращение капиталов в Россию

1. Вот до чего дошла цифровизация России… Вскоре помимо бумажных документов, у россиян будут электронные паспорта (ссылка):



Президент России Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте, который определяет порядок использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного. <…>

В указе говорится, что представление россиянами удостоверения личности в электронной форме с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» приравнивается к предъявлению документов в случаях, определенным правительством России. <…>

Бумажные паспорта убирать из обихода не собираются и право их предъявлять остается за гражданами, следует из документа. «Представление сведений с использованием мобильного приложения осуществляется добровольно», — говорится в указе главы государства.

В пресс-службе Минцифры также подтвердили, что мобильное приложение Госуслуги не заменит бумажные документы, удостоверяющие личность. В ведомстве отметили, что цифровыми документами можно будет пользоваться только в отдельных случаях.

Озвученные планы выглядят слегка скромно. Однако ранее в Минцифры заявляли, что электронный паспорт сможет заменить бумажный в 80% случаев. То есть, вероятно, при покупке квартиры и заключении брака бумажная версия вам таки понадобится. А вот на вокзалах и в аэропортах, или, скажем, в Пенсионном фонде вам будет вполне достаточно смартфона…

2. Не только на Западе заморозили российские активы, но и в России успели заблокировать немало западных средств (ссылка):



Россия заблокировала более $18 млрд (1,7 трлн рублей) прибыли компаний из «недружественных стран», пишет Financial Times.

Газета, ссылаясь на данные Киевской школы экономики, уточняет, что больше всего в 2022 году в РФ заработал австрийский Райффайзенбанк — $2 млрд (193,2 млрд рублей). А американские Philip Morris и PepsiCo получили $775 млн (74,8 млрд рублей) и $718 млн (69,3 млрд рублей) соответственно.

Компании из США, продолжающие вести бизнес в России, в прошлом году в совокупности заработали $4,9 млрд (473,5 млрд рублей), немецкие — $2,4 млрд (231,9 млрд рублей), а австрийские — $1,9 млрд (183,6 млрд рублей).

3. Когда-то российские бизнесмены стремились вывести часть своих капиталов из из России, чтобы платить меньше налогов, а также из соображений безопасности. Теперь ситуация в корне поменялась: деньги стало и выгоднее, и безопаснее держать именно в России (ссылка):

Российские миллиардеры под давлением властей начали «репатриировать свои богатства» — с начала военного конфликта на Украине бизнес вернул из Европы в Россию активы минимум на 50 миллиардов долларов, пишет Bloomberg.

Этой отметки общая сумма достигнет после переезда в Россию с Кипра компаний United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc, которые контролируют бизнесмены Игорь Шилов и Марк Курцер. Акционеры фирм одобрили смену юрисдикции в прошлом месяце.

Новая тенденция пришла на смену «многолетней практике российских миллиардеров хранить свои активы в Европе, используя благоприятные для инвесторов правовые системы, возможность получать дивиденды в иностранной валюте и низкие налоги», отмечает агентство. Теперь у богатейших россиян остается все меньше мест для размещения капитала за рубежом, так как многие из них находятся под западными санкциями. «Сейчас Россия кажется меньшим злом, чем другие страны», — отметила Наталья Кузнецова, партнер компании Business Solutions and Technologies, которая раньше работала в России под брендом Deloitte.

По информации Bloomberg, c 24 февраля в Россию и дружественные страны, такие как ОАЭ и Казахстан, перевели свои семейные активы основатель «ФосАгро» Андрей Гурьев, владелец Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников и основатель «Русской медной компании» (РМК) Игорь Алтушкин. Вторая по величине российская золотодобывающая компания Polymetal International Plc переехала в Казахстан в августе.

Как отмечает Bloomberg, перевод активов во многом связан с изменением налоговой политики. Так, по их данным, соглашение об избегании механизма двойного налогообложения было приостановлено российскими властями как раз для того, чтобы для бизнеса стало непрактично оставаться в недружественных юрисдикциях, таких как Европа. Кроме того, российские власти затруднили компаниям выплату дивидендов или продажу активов организациям, зарегистрированным в таких юрисдикциях.

Одновременно с этим Москва старается повысить привлекательность так называемых русских офшоров — специальных административных районов с низкими налогами, появившихся в 2018 году. Например, холдинги с международными активами, перерегистрированные в России, могут претендовать на налоговые льготы.