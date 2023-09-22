 

Вялость, кожный зуд и частые синяки являются возможными симптомами больной печени

22.09.2023, 19:12, Разное
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Печень – орган, лишенный нервных окончаний, и поэтому её заболевания часто развиваются незаметно для человека. Гастроэнтеролог Валерия Ломова поделилась важной информацией о неочевидных симптомах, которые могут свидетельствовать о проблемах с этим органом.

Патологии печени могут проявляться разнообразными способами. Например, усталость, сонливость и потеря аппетита могут быть признаками печеночных нарушений. Кожный зуд, синяки и отеки также могут свидетельствовать о проблемах с этим органом. Другие неспецифические симптомы включают пигментацию ладоней, сосудистые звездочки, носовые кровотечения и изменения веса, в том числе ожирение.

По мнению специалистки, одним из наиболее узнаваемых симптомов проблем с печенью является пожелтение кожи и белков глаз. Если заметны подобные признаки желтухи, обязательно следует обратиться к врачу. Кроме того, нужно обратить внимание на привкус горечи во рту, изменение цвета мочи и стула.


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