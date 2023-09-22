Рупор кремлевской пропаганды: Атака на Севастополь 22.09.2023

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22.09.2023, 19:05, Разное
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Атака на Севастополь 22.09.2023

1. Как минимум 1 ракета попала в штаб ЧФ (по фото и видео точно в цель попали три ракеты). 1 военный погиб, еще 6 получили ранения. Обломки одной из сбитых ракет упали на проспекте Нахимова.
Командный состав флота во время атаки там вряд ли находился.

2. МО РФ заявило о сбитии 5 крылатых ракет. Аксенов подтвердил информацию о сбитых ракетах, одну завалили у Бахчисарая. Ракеты запускались с аэродрома в Кульбакино. Помимо ракет запускались обманки и дроны. С утра в районе Крыма и Севастополя помимо ракет сбили 4 дрона.

3. Гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Само здание получило ощутимые повреждения, сейчас там тушат пожар, ремонт там будет недешевый, в месте прилета обрушилось пара этажей.

4. Во время атаки в бухте уже традиционно включали аэрозольное задымление кораблей в качестве предосторожности. Также приостанавливалось движение на Крымском мосту. Это уже стандартная практика.

5. Местные власти призывают граждан не вести съемки работы ПВО и последствий прилетов. Все на это благополучно забили, как граждане, так и СМИ. Пока не начнутся посадки с ломанием жизней на 5-10 лет за съемки, то все увещевания и угрозы властей – это в основном пук в лужу. Спустя 1,5 года войны власти так и не смогли обеспечивать информационный купол над тем или иным событием. Противник в этом вопросе продвинулся куда как дальше.

6. Относительно того, что прилетело по штабу флота – либо Storm Shadow, либо SCAPL-EG.
Удары разумеется обеспечивались целеуказанием со стороны НАТО и полной разведывательно-технической поддержкой со стороны НАТО, как собственно и все предыдущие. Для всех кто забыл, мы находимся в состоянии прокси-войны с НАТО.
И все, что находится ниже порога применения ядерного оружия, может и будет против нас применено.
Пустые угрозы без внятных соразмерных ответов, никого не пугали в 2022 году и никого тем более не пугают сейчас. Так что остается пожелать – меньше болтовни про ответы и красные линии, больше практических и болезненных для противника действий.

В ближайшие 2 дня можно ожидать массированных ударов по Украине.

Источник: Colonel Cassad


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