Скандалы: «Хортица» с водой из лужи и Hennessy из антисептика

Как в России бутлегеры делают напитки известных брендов

В Башкирии обнаружили очередной цех по производству нелегального алкоголя — там разливали водку «Хортица» и «Белуга». Но антисептик для животных может оказаться в любой бутылке с дорогим коньяком, а грязная вода из бассейна, приправленная спиртом, в бутылке с фирменной водкой.

Завод в Башкирии сдали свои же работники. Мигранты из Таджикистана, которые работали в подпольном цеху в Салавате, были недовольны, что им задерживают зарплату. Они пожаловались на работодателя в полицию, сообщает местное информационное агентство mkset.ru.

Расследование же дела вскрыло подпольную сеть по производству и сбыту паленого алкоголя. На самом заводе производили водку под брендами «Хортица», «Царская Марка», «Белуга», «Ледокол» и Finski Ice.

Разницы никакой — воду со спиртом смешивали в одной емкости, а затем разливали по бутылкам. Продукцию поставляли в Башкирию, Татарстан, Нижегородскую, Самарскую и Челябинскую области. В цеху на момент, когда в него нагрянула полиция, было 40 тысяч пустых бутылок и 160 тысяч пробок для них, а также этикетки разных брендов.

По соседству следователи нашли склад с продукцией с этого завода. Там было 60 тысяч готовых бутылок по сути одинаковой водки и еще 125 тысяч пустых бутылок.

Сейчас полицейские задержали начальника завода и шестерых его подчиненных. В отношении них возбудили уголовные дела.

То там накроют, то здесь

Подпольные цеха ежегодно находят в разных регионах страны. В 2019-м, например, силовики обнаружили подпольный водочный завод в Удмуртии. Завод на протяжении шести лет нелегально производил немаркированный алкоголь и сбывал его на территории региона. Следователи подсчитали, что за это время бутлегеры могли произвести 20 тонн алкоголя. Сбыт этой продукции принес доход почти на 10 миллионов рублей.

В том же году на Урале обнаружили цех по производству поддельного Hennessy. Производили сомнительный алкоголь из антисептиков для животных. Помимо коньяка известной марки, приезжие из ближнего зарубежья разливали в цеху «Старый Кёнигсберг», вина «Киндзмараули», виски Jack Daniel’s и White Horse, а также водки «Хортица» и Beluga. Напитки сбывали в местных барах. Всего в цеху обнаружили свыше 26 тысяч бутылок. Когда в цех нагрянули силовики, злоумышленники попытались скрыться, прихватив с собой часть произведенной продукции. Однако побег оказался недолгим. Бутлегеры протаранили автомобиль силовиков и были задержаны.

В 2020-м полицейские в Ростове-на-Дону накрыли цех, где поддельный алкоголь разводили грязной водой из уличного бассейна. Дельцы успели напродавать такой «паленки» на 17 миллионов рублей.

В январе прошлого года два подпольных цеха с контрафактным алкоголем обнаружили в Дербенте. В цеху было около двух тысяч бутылок коньяка и водки без марок акцизного сбора. Отдельно стояли полтонны спирта.

На третьем месте после нефти и сигарет

Алкоголь находится на третьем месте по объемам нелегальной торговли. Наркотики в статистике не учитывались — в большинстве стран они являются запрещенными веществами.

В мае 2021-го эксперты подсчитали, что за три года российский бюджет потерял от нелегального оборота алкоголя 376 миллиардов рублей. А производители — 135 миллионов декалитров. Стоимость нелегальной водки на тот момент оценивалась в 150 рублей, а себестоимость ее изготовления была в три раза ниже. Самая дешевая водка в рознице тогда стоила 243 рубля за пол-литра — в полтора раза дороже продукта из подполья.

По данным Европола, подпольный бизнес строится таким образом, что незаконные доходы непрерывно реинвестируются для увеличения оборотов и открытия новых площадок. По этой причине незаконный бизнес является «очень живучим» организмом, который представляет угрозу постоянно. Борись — не борись, а итог, как по Брэдбери, — книги печатались, дома сжигались. После очередного скандала с отравлением суррогатом, полицейские активизируют рейды по нелегальным заводам. Что-то находят, кого-то закрывают, но остальные продолжают работать.

Решить проблему с контрафактом бизнес-омбудсмен и владелец винного завода «Абрау Дюрсо» Борис Титов предлагал запретом на продажу самогонных аппаратов. Ужесточить контроль над производством и оборотом самогона в стране предлагали также в Союзе производителей алкогольной продукции (СПАП). Помимо этого, предлагалось зафиксировать ставку акциза на алкогольную продукцию на три года, ослабить требования к получению лицензии и разрешить онлайн-торговлю.

Юлия Ликарчук



Оригинал материала: “Новые Известия”