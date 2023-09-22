 

Решение принято: Макаревич* оборвал последнюю связь с Россией

22.09.2023, 18:30, Новости дня
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При помощи своего ИП музыкант с 2000 года занимался
организацией концертных туров по России. В качестве основного вида
экономической деятельности при регистрации Андрей Макаревич* указал работу в
области исполнительских искусств. Теперь легендарный рокер принял решение оборвать последнюю связь со страной, принесшей ему славу, и избавиться от ведения в ней бизнеса.

Однако, помимо этого, у музыканта были и другие компании — “Самый Смак” и “Синтез старз”. Работа первой на данный момент
приостановлена, а вторая же, согласно налоговой отчетности, с прошлого года
должна 300 тысяч рублей.

Отметим, что джазовый бар-клуб Jam Club, учредителем которого
был Андрей Макаревич*, по-прежнему открыт, но с апреля музыкант не является
участником данного предприятия.

Напомним, что вскоре после старта специальной военной
операции России на территории Украины лидер группы “Машина Времени” эмигрировал
в Израиль в компании с супругой Эйнат Кляйн. В конце прошлого года Андрей
Макаревич* заявлял, что согласен выступать в СНГ для граждан Российской
Федерации, однако стоимость подобного концерта должна составлять не менее 200
тысяч рублей за минуту.

Ранее “Дни.ру” писали, что музыкант-иноагент высказывал
недовольство некоторыми аспектами жизни в Израиле — в частности, артиста не
устраивает работа местной почты и служб доставки. Кроме того, Андрей Макаревич*
посетовал на чудовищную бюрократию и огромные налоги.

* Андрей Макаревич внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.


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